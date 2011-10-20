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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

ماهنامه فرهنگی اجتماعی چاووش در استان البرز توزیع شد

ماهنامه فرهنگی اجتماعی چاووش در استان البرز توزیع شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز از توزیع ماهنامه فرهنگی اجتماعی چاووش در بین ادارات تبلیغات اسلامی این استان خبر داد.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نشریه زیر نظر معاونت پژوهشی - آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی و توسط مجموعه علمی - فرهنگی مرآت در شهرستان قم تهیه و منتشرمی شود.

وی افزود: مخاطبان اصلی این نشریه ستایشگران و مداحان اهل بیت (ع ) هستند و این ماهنامه سعی دارد تا با رویکردی متفاوت و کاربردی،سلسله گفتمان هایی را در باب مداحی و ستایشگری آغاز کند.

مسعودی اظهار داشت: تبادل خلاقیت، مهارت، معارف و اشعار آیینی از جمله اهداف طرح گفتمان ها در این ماهنامه است.

وی یادآور شد: پیش شماره نشریه چاووش به همت جمعی از دلدادگان اهل بیت (ع) در دی ماه سال گذشته منتشر شده است.

مسعودی بیان کرد: توزیع نشریات، هفته نامه ها و ماهنامه فرهنگی - اجتماعی در بین روحانیان، مداحان و پژوهشگران دینی و مذهبی می تواند در جهت تبادل افکار و بالا بردن سطح آگاهی آنان موثر است.

کد مطلب 1438270

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