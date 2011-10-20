ماهنامه فرهنگی اجتماعی چاووش در استان البرز توزیع شد

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نشریه زیر نظر معاونت پژوهشی - آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی و توسط مجموعه علمی - فرهنگی مرآت در شهرستان قم تهیه و منتشرمی شود.

وی افزود: مخاطبان اصلی این نشریه ستایشگران و مداحان اهل بیت (ع ) هستند و این ماهنامه سعی دارد تا با رویکردی متفاوت و کاربردی،سلسله گفتمان هایی را در باب مداحی و ستایشگری آغاز کند.

مسعودی اظهار داشت: تبادل خلاقیت، مهارت، معارف و اشعار آیینی از جمله اهداف طرح گفتمان ها در این ماهنامه است.

وی یادآور شد: پیش شماره نشریه چاووش به همت جمعی از دلدادگان اهل بیت (ع) در دی ماه سال گذشته منتشر شده است.

مسعودی بیان کرد: توزیع نشریات، هفته نامه ها و ماهنامه فرهنگی - اجتماعی در بین روحانیان، مداحان و پژوهشگران دینی و مذهبی می تواند در جهت تبادل افکار و بالا بردن سطح آگاهی آنان موثر است.