مترو درون شهری کرج روی ریل می رود/ مردم سه سال دیگر صبر کنند!

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر کرج در حالی 80 درصد جمعیت استان تازه تاسیس البرز را در خود جای داده است که رشد روز افزون جمعیت در آن و عدم وجود زیرساختهای مناسب در آن مشکلاتی را برای شهروندان پدید آورده است.
ترافیک و خیابان های قدیمی که دیگر گنجایش تعداد بالای خودروهای در حال تردد را ندارند، در کنار کمبود محل پارک و ضعف در تعداد پارکینگهای طبقاتی و عمومی موجب شده خیابان کرج این روزها به پارکینگی از خودروهای متوقف و در حال حرکت بدل شود.
از همین رو در حالی که توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از اولویتهای مهم کلانشهرها به شمار می رود، مسئولان کرج بر آن شدند یک دهه پس از راه اندازی مترو تهران و مشاهده فواید احداث آن در توسعه و رونق حمل و نقل عمومی، کاهش ترافیک و آلودگی هوا پروژه قطار شهری در کرج را کلید زدند.
سال 85 بود که موافقت مسئولان شهر و تخصیص اعتبار اولیه، کلنگ عملیات احداث مترو درون شهری کرج به زمین خورد و نوید ایجاد متروی کرج به شهروندان داده شد.
بنا بر وعده داده شده قرار بود طی چهار سال متروی کرج روی ریل برود که اما این مهم به دلایل بسیار که عمده ترین عدم عمل به تعهدات از سوی شرکت پیمانکار عنوان می شود و نیز دخالتهای برخی در اجرای این پروژه موجب شد، وعده راه اندازی مترو با تکیمل خطوط به امروز و فرداهای فراوانی موکول شود.
در همین راستا شهردار کرج روز چهارشنبه در بازدید از تونل قطار شهری میدان سپاه کرج در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: افزون بر نیاز به اعتبارات کافی جهت اجرای عملیات قطار شهری برای تحقق این مهم مدیریت صحیح و برنامه ریزی کارشناسی شده لازم است.
وی عنوان کرد: به کارگیری دو مولفه تخصیص اعتبار و اعمال مدیریت صحیح منجر می شود متروی کرج حداقل تا سه سال آینده به بهربرداری برسد.
این مسئول آغاز عملیات عمرانی متروی کرج را از سال 85 ذکر و عنوان کرد: متاسفانه دخالت برخی عوامل مانند کمبود اعتبارات و عدم کارشناسی دقیق به منظور ارزیابی مالی موجب شده است این پروژه تا کنون به نتیجه نرسد.
آقازاده، حرکت و انتخاب های نامناسب در ابتدای مسیر احداث مترو را از عوامل مهم و بنیادی تاخیر در بهره برداری از این وسیله حمل و نقل عمومی ذکر کرد و افزود: انتخاب پیمانکار مهترین عامل برای اجرایی کردن پروژه قطار شهری در موعد مقرر است.
شرکت سابیر به تعهداتش عمل نکرد
وی با بیان اینکه، طبق قرارداد شهرداری با شرکت سابیر به عنوان مجری پروژه قطارشهری این پروژه می بایست با 700 میلیون دلار به سرانجام می رسید، گفت: طبق تعهدات انجام شده قطار شهری کرج باید با تخصیص این میزان اعتبار طی چهارسال به بهره برداری می رسید که متاسفانه این مهم بنا به دلایل عنوان شده محقق نشد.
شهردار کرج، محاسبه نادرست از برآوردهای مالی به منظور اجرای پروژه قطارشهری را به عنوان یکی دیگر از مشکلات فراروی اجرای این پروژه بیان کرد و افزود: پایین تر برآورد کردن هزینه های اجرای پروژه موجب کندی روند پیشرفت این طرح عمرانی شد.
آقازاده با اشاره به جمعیت کرج و پهنه های جغرافیایی این کلانشهر افزود: این دو فاکتور سبب افزایش حجم ترافیک در کرج است که رفع این مشکل و معضل ترافیکی نیازمند توسعه و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله مترو است.
وی پیگیری مجموعه مدیریت شهری کرج به منظور به نتیجه رساندن پروژه قطار شهری را یادآور شد و رسیدگی به این موضوع را از اولویت ها و سرفصل های مهم کاری شهرداری خواند و عنوان کرد: مجموعه مدیریت شهری کرج همواره پیگیر این موضوع است.
شهرداری و شورا برای راه اندازی متروی کرج کوتاهی نکرده اند
آقازاده با اذعان بر تاخیر ایجاد شده در بهره برداری از متروی کرج به عنوان ضرورتی مهم برای این کلانشهر اظهارداشت: این درحالیست که شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج برای به سرانجام رساندن این پروژه کوتاهی نکرده و می توان اذعان داشت که این مجموعه مدیریتی نقش خود را در این خصوص به خوبی ایفا کرده است.
وی تاکید کرد: ساخت و بهره برداری از متروی کرج در سایه تعامل دولت، تخصیص اعتبارات کافی و تصمیم گیری صحیح علمی صورت می گیرد.
بنا بر گفته شهردار و تغییر پیمانکار پروژه احداث مترو کرج، شهروندان باید امیدوارباشند که تا سه سال دیگر متروی کرج را روی ریل خواهند دید.
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