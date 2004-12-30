ديدار رئيس سازمان تبليغات اسلامي با امام جمعه و استاندار زنجان

به گزارش گروه دين وانديشه "مهر" به نقل از سازمان تبليغات استان زنجان، دكتر سيد مهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي روز چهارشنبه 9/10/83 طي سفر يك روزه با مسئولين اجرائي استان ديدار و گفت وگو كرد .



بر اساس اين گزارش ، در اين سفر حجت الاسلام خاموشي با آيت الله واعظي نماينده ولي فقيه و امام جمعه زنجان و مهندس رحمانزاده استاندار محترم زنجان ديدار و گفت وگو كرد .

