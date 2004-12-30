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۱۰ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۵۴

ديدار رئيس سازمان تبليغات اسلامي با امام جمعه و استاندار زنجان

ديدار رئيس سازمان تبليغات اسلامي با امام جمعه و استاندار زنجان

دكتر سيد مهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي روز گذشته طي يك سفر يك روزه به استان زنجان سفر كرد .

به گزارش گروه دين وانديشه "مهر" به نقل از سازمان تبليغات استان زنجان، دكتر سيد مهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي  روز چهارشنبه 9/10/83 طي  سفر  يك روزه با مسئولين اجرائي استان ديدار و گفت وگو  كرد .

بر اساس اين گزارش ، در اين سفر حجت الاسلام خاموشي با  آيت الله واعظي نماينده  ولي فقيه و امام جمعه زنجان و مهندس رحمانزاده استاندار محترم زنجان ديدار و گفت وگو كرد  .

کد مطلب 143828

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