17 هزار تن مرکبات در سیستان و بلوچستان برداشت می شود

اردشیر شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات برداشت مرکبات از سطح بارور دو هزار و 35 هکتاری باغهای مرکبات سیستان و بلوچستان از مردادماه سال جاری آغاز شده و محصولات برداشت شده روانه بازار مصرف شده است.

وی با اشاره به فصل برداشت مرکبات بیان داشت: برداشت مرکبات در سیستان و بلوچستان تا آذر ماه ادامه خواهد داشت.

شهرکی سطح زیرکشت کل مرکبات سیستان و بلوچستان را بیش از سه هزار هکتار اعلام کرد و افزود: مرکبات از ارقام لیمو ترش، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی، نارنج و گریپ فروت است که هم اکنون در حال برداشت است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان پیش ‌بینی کرد: تا پایان فصل برداشت، 17 هزار تن انواع مرکبات در این استان برداشت شود.

وی عمده مناطق تولید مرکبات را شهرستانهای نیکشهر، سرباز، ایرانشهر، دلگان، کنارک، چابهار و خاش اعلام کرد و افزود: بیش از سه هزار کشاورز به امر کاشت، داشت و برداشت این محصول مشغول هستند.

شهرکی، میزان متوسط عملکرد مرکبات را هشت تن در هکتار اعلام کرد.