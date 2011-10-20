موانع سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد در کارگروه طرح آمایش صنعت و معدن سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی باید زمینه ‌های مناسب پیش روی سرمایه‌ گذاران را فراهم سازند.

وی همچنین بر فعال‌ سازی و مطالعه صنایع تولیدی و معدنی تاکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان دست ‌اندرکار در این زمینه شد.

وی با اشاره به اینکه طرح آمایش صنعت و معدن دارای سه سر فصل مهم شامل طرح های فعال، نیمه تمام و ایجادی است گفت: اجرای طرح آمایش صنعت و معدن با هدف برقراری تعادل و استفاده بهینه از ظرفیت‌ های اقتصادی استان در دست اقدام است و باید با برنامه ریزی بتوان نهایت استفاده را از این زیر ساخت انجام داد.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه محوری ترین هدف طرح آمایش، توسعه سرمایه گذاری عدالت محور در راستای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور است، بیان داشت: اجرای طرح آمایش نقش مهمی در ایجاد توازن در توسعه صنعت و معدن دارد.

وی افزود: دولت با اجرای طرح آمایش صنعتی به دنبال کاهش فاصله توسعه یافتگی صنعتی استان هاست که در راستای تبیین این نگاه باید نهایت تلاش خود را بکار برد.

وی تشریح شرایط گذشته سیستان و بلوچستان گفت: همه ما در قبال انقلاب اسلامی و مردم مسئول هستیم و باید با حرکت رو به جلو زمینه های توسعه را ایجاد کنیم.

آزاد اظهار داشت: با نگاهی کوتاه به فاصله توسعه یافتگی برخی استان ها با یکدیگر پی می بریم که برای کاهش این فاصله در دولت سعی شده با ارائه طرح آمایش صنعتی بخشی از کمبودها و فاصله ها جبران شود.

در جلسه کارگروه آمایش و صنعت سیستان و بلوچستان هشت طرح معرفی و پس از بررسی کارشناسان شش طرح با چهار هزار و 471 میلیارد ریال و اشتغالزایی یک هزار و 642 نفر تصویب شد.

شرکت سیمان طیس چابهار، مجتمع صنعتی ذوب آهن زاهدان و دو طرح کاشی سازی از مهم ترین طرح های مصوب در دومین کارگروه آمایش و صنعت برگزار شده در سال 90 بود.