آمادگی نیروهای مسلح در امدادرسانی به تایلند/ تشکیل کمیته نیروهای امدادرسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی برناما، " احمد حمیدی" در این باره به خبرنگاران گفت: ما پیش از این نیز درخواست خود را برای کمک در قالب فراهم کردن تجهیزات و انجام عملیات نجات به دولت تایلند ارائه کرده بودیم اما از آنجا که دولت این کشور تا به امروز به خوبی از عهده مشکلات برآمده شاید هنوز زمان کمک گرفتن از کشورهای دیگر نرسیده است.

حمیدی افزود: به دستور نخست وزیر مالزی تا سه ماه دیگر کمیته ای متشکل از نیروهای داوطلب جهت امدادرسانی سریع در زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی از جمله سیل ، آتش سوزی و رانش زمین در کشور تشکیل خواهد شد.

هم اکنون یک سوم مناطق شمالی و مرکزی تایلند در زیر آب قرار دارد و زندگی 2 میلیون و 300 هزار نفر از مردم در 10 هزار روستا تحت تاثیر این سیل قرار گرفته است.

سیل اخیر در تایلند تا به امروز جان بیش از 300 نفر را گرفته ومنجر به تعطیلی 900 کارخانه صنعتی و بیکار شدن 200 هزار تن از کارکنان آن شده است.