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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

نخست وزیر مالزی عنوان کرد:

ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتالی/ دو پله صعود مالزی در رتبه بندی اقتصادی

ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتالی/ دو پله صعود مالزی در رتبه بندی اقتصادی

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر مالزی گفت کشورش برای ادامه پیشرفت طرح های تحول سازی خود نیاز به توسعه اقتصاد دیجیتالی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی برناما ، "نجیب رزاق" به خبرنگاران گفت : کشورهایی که می خواهند با موج بعدی رشد اقتصادی در جهان همراه شوند می بایستی اقتصادی بر پایه علم و تکنولوژی داشته باشند که مالزی نیز برای توسعه این طرح نیاز به محرکی قوی و برنامه ای روشن دارد.

نجیب ادامه داد: مالزی در رده بندی برترین اقتصادهای دیجیتال دنیا در سال گذشته از میان 70 کشور با دو پله صعود نسبت به سال 2009 در مقام 36 جای گرفت که دلیل آن تقویت و توسعه تکنولوژی در زمینه اینترنت و موبایل در کشور بوده است.
 
نجیب افزود: در گزارش اطلاعات و تکنولوژی مجمع جهانی اقتصاد در سال گذشته میلادی مالزی پس از سنگاپور ، هنگ کنگ ، تایوان ، کره جنوبی و ژاپن ششمین کشور برتر آسیایی در زمینه تکنولوژی بوده است.
 
وی درپایان تحقق اقتصاد دیجیتالی را مستلزم دست در دست دادن و همکاری فشرده تمام نهادهای مربوطه در کشور عنوان کرد.
کد مطلب 1438291

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