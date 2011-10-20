نشست سالانه مشورتی مالزی- اندونزی/ مذاکرات محرمانه مقامات دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتا پست چاپ اندونزی، انشست مشورتی دو کشور که سالانه به میزبانی یکی از دو طرف مالزی و یا اندونزی برگزار می شود به بررسی و ارزیابی همکاری های دو جانبه دو کشور در زمینه های مختلف می پردازد که در حاشیه این نشست نجیب با همتای اندونزی خود پشت درهای بسته دیدار خواهد داشت .

سخنگوی ریاست جمهوری اندونزی دراین باره گفت: این نشست فرصتی برای سران ومقامات بلندپایه دوکشور است که به ارزیابی تصمیمات گرفته شده و فعالیت های انجام شده از زمان نشست سال گذشته که در شهر پوتراجایای مالزی برگزار شد، بپردازند.

"تئوکو فیزاسیا" افزود : طی این نشست همچنین موضوعات مهمی که مورد توجه دو کشور است مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت که دسترسی فرزندان کارگران اندونزیایی مشغول به کار درمالزی ، مشکلات مرزی، روابط تجاری و سرمایه گذاری برخی از ان مسایل است .