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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

امروز برگزار می شود؛

نشست سالانه مشورتی مالزی- اندونزی/ مذاکرات محرمانه مقامات دو کشور

نشست سالانه مشورتی مالزی- اندونزی/ مذاکرات محرمانه مقامات دو کشور

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر مالزی امروز پنجشنبه جهت شرکت در هشتمین نشست سالانه مشورتی مالزی- اندونزی راهی جزیره لومبوک اندونزی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتا پست چاپ اندونزی، انشست  مشورتی دو کشور که سالانه به میزبانی یکی از دو طرف مالزی و یا اندونزی برگزار می شود به بررسی و ارزیابی همکاری های دو جانبه دو کشور در زمینه های مختلف می پردازد که در حاشیه این نشست نجیب با همتای اندونزی خود پشت درهای بسته دیدار خواهد داشت .

سخنگوی ریاست جمهوری اندونزی دراین باره گفت: این نشست فرصتی برای سران ومقامات بلندپایه دوکشور است که به ارزیابی تصمیمات گرفته شده و فعالیت های انجام شده از زمان نشست سال گذشته که در شهر پوتراجایای مالزی برگزار شد، بپردازند.
 
"تئوکو فیزاسیا" افزود : طی این نشست همچنین موضوعات مهمی که مورد توجه دو کشور است مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت که دسترسی فرزندان کارگران اندونزیایی مشغول به کار درمالزی ، مشکلات مرزی، روابط تجاری و سرمایه گذاری برخی از ان مسایل است .
کد مطلب 1438292

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