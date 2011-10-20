رئیس هیئت اسکیت مازندران در سمت خود ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت اسکیت مازندران به منظور تعیین رئیس جدید، شامگاه چهارشنبه این هیئت با حضور رئیس فدراسیون اسکیت و مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در محل اداره کل ورزش و جوانان این استان در ساری برگزار و حسین خیری نیا در سمت خود ابقا شد.

بعد از ارائه گزارش عملکرد هیئت اسکیت مازندران توسط رئیس این هیئت یعنی حسین خیری نیا و دبیرهیئت، خیری نیا به ارائه برنامه‌های خود به منظور حضور خود در راس این هیئت ورزشی در چهار سال آینده پرداخت و سپس رای‌گیری شد.

در حالی که حسین خیری نیا، تنها کاندیدای احراز مسئولیت ریاست هیئت اسکیت مازندران بود، بعد از ارائه خلاصه‌ ای از مهم‌ ترین برنامه‌های وی، رای ‌گیری انجام شد و طی آن رای گیری از افراد واجد شرایط رای دادن در این مجمع، انجام شد.

سپس 19 رای به گلدان اخذ آرا انداخته شد و در نهایت هر 19 عضو واجد شرایط رای دادن که رئیس فدراسیون، مدیر کل ورزش و جوانان، نماینده داوران، نماینده مربیان، ورزشکاران و نماینده باشگاهها حضور داشتند، با اکثریت آرا به حسین خیری نیا رای دادند.

خیری نیا، که در مدت چهار سال گذشته ریاست هیئت اسکیت مازندران را بر عهده داشت، برای مدت چهار سال دیگر در این سمت ابقا شد تا سکان ریاست هیئت اسکیت این استان را به منظور اعتلای بیش از پیش این رشته ورزشی در دست گیرد.

بیش از دو هزار نفر در مازندران در رشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند.