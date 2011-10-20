ورزش اسکیت در روستاهای کشور توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید وزیری شامگاه چهارشنبه در مجمع عمومی هیئت اسکیت مازندران گفت: هم اکنون رشته ورزشی اسکیت در بیش از300 شهر کشور فعال بوده و تاپایان امسال به این تعداد افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از26 هزار نفر در کشور در رشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند، افزود: ورزش اسکیت یکی از رشته های پرطرفدار و اولویت دار در ایران در سالهای آینده خواهد شد.

رئیس فدراسیون اسکیت با اشاره به اینکه این رشته ورزشی با مهارت و هنر و زیبایی آمیخته شده و مورد استقبال خانواده ها قرارگرفته است، اضافه کرد: توزیع عادلانه فرصت درهمه نفاز کشور و توجه ویژه به رده های نونهالان و نوجوانان از جمله برنامه های فدراسیون اسکیت است.

وزیری، توسعه پایدار قهرمانی را از سرفصلهای مهم و هدف فدراسیون اسکیت دانست و گفت: فدراسیون با دو برنامه پنج ساله فعالیت خود را از شش سال پیش آغاز کرده و کاهش فاصله با کشورهای مدعی را در نخستین گام فعالیتهای خود قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه در پنج سال نخست رسیدن به سطح اول آسیا و کسب نشان در قاره کهن جزء برنامه ها بود و خوشبختانه تحقق یافته است، اضافه کرد: برای کم کردن این فاصله ها با کشورهای جهان، فدراسیون اسکیت اکنون کسب نشانهای جهانی را در دستور کار دارد.

رئیس فدراسیون اسکیت تصریح کرد: در توسعه پایدار ورزش قهرمانی توجه به ورزش بانوان عامل مهمی در افزایش ارتقاء جایگاه ایران در جهان بوده و مدال آوری بخش بانوان در رقابتهای آسیایی و جهانی برای اسکیت کشور مهم و سعی خواهد شد، اسکیت ایران در این بخش به جایگاه اصلی خود برسد.

توجه به مقوله قهرمانی اسکیت مازندران

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، ارتقای جایگاه هیئت اسکیت از 24 به رده سوم استانهای کشور را نشان از تلاشهای خوب و با ارزش خیری نیا و همکاران وی در هیئت اسکیت استان بیان کرد.

نصرالله پریچهره با اشاره به اینکه با تغییر نگرش مثبت نسبت به گذشته اکنون ورزش اسکیت در میان خانواده های مازندرانی رشد و رو به افزایش است، بر توجه بیشتر به موضوع قهرمانی در هیئت اسکیت مازندران تاکید کرد.