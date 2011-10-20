300 هنرمند گلستانی عضو صندوق حمایت از هنرمندان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری شامگاه چهارشنبه در آیین اختتامیه بیست و دومین جشنواره تئاتر استان گلستان گفت: مزیت صندوق هنرمندان برای هنرمندان استان است.

وی در ادامه با اشاره به جشنواره تئاتر استان گلستان گفت: هنر تئاتر بدون بیننده معنا ندارد و به همین علت برای اولین بار در جشنواره امسال نمایش برتر از دید تماشاچیان نیز انتخاب شد.



وی افزود: نسل جوان بیشترین شرکت کننده این جشنواره بودند و در حد خوبی ظاهر شدند اما تا حد انتظار فاصله زیادی است.

منتظری تصریح کرد: جوانان این عرصه باید به دو متن و تکیه بر علم و تجربه کسانیکه از قابلیت بیشتر برخوردارند توجه داشته باشند.



منتظری تاکید کرد: اگر بناست جوان امروز ما آینده درخشانی داشته باشد باید با کمک و علم و تجربه پیشکسوتان باشد پس تا پایان آبان ماه سال جاری گروههای تئاتری ثبت شده یکی از بزرگان این عرصه را به عنوان راهنما در کنار خود بگیرند.

در ادامه جشنواره از پیشکستان گلستانی عرصه تئاتر و 14 گروهی که به جشنواره راه نیافته بودند تجلیل به عمل آمد.

در پایان نیز بیانیه هیئت داوران توسط علی ایزدی نماینده هیئت داوران قرایت شد و سپس نفرات برتر رشته های مختلف معرفی شدند.

شایان ذکر است در این جشنواره 10 گروه از گرگان، گنبد، کردکوی، رامیان و آزادشهر شرکت کردند.