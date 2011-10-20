ورزشهای همگانی در آبادان توسعه می یابد

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت هفته تربیت بدنی برای رشد و توسعه این ورزش برنامه ریزی های لازم به منظور برگزاری مسابقات مختلف در رشته های زیر مجموعه این هیئت در بخش های آقایان و بانوان انجام شده است.

وی ادامه داد: همایشهای پیاده روی خانوادگی و بادبادک پرانی از جمله برنامه های این هیئت به مناسبت هفته تربیت بدنی در آبادان است که جمعه همین هفته برگزار می شود.



شهردار آبادان عنوان کرد: این همایشهای مردمی با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان و روابط عمومی شهرداری آبادان به مناسبت گرامیداشت روز ملی ورزش همگانی و هفته تربیت بدنی برگزار خواهد شد.



شیرازی تاکید کرد: برپایی رقابتهای عمومی بادبادک پرانی، پینت بال، داژبال (وسطی)، دوچرخه سواری، طناب زنی، دو، ماهیگیری ورزشی و... از جمله برنامه های این هیئت در ماه های آتی تا پایان امسال است.



رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان عنوان کرد: این رقابتها برای ترویج فرهنگ ورزش و سلامتی در جامعه و گسترش ورزش همگانی، روزهای جمعه در بوستانهای شهر برگزار خواهد شد.

