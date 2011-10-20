جشن بزرگ "عید تا عید" در اراک برگزار می شود

مصطفی مشایخی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جشن بزرگ عید تا عید از عید سعید قربان تا عید سعید غدیر به مدت 10 روز در مجموعه فرهنگی، هنری و سینمایی ستارگان اراک برگزار می شود.

وی ادامه داد: در مدت ده روز برگزاری جشن بزرگ عید تا عید ویژه برنامه های فرهنگی و هنری بسیاری برای علاقمندان برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برگزاری کنسرت، پخش فیلم کوتاه، تئاتر و .... از جمله برنامه های پیش بینی شده برای جشن بزرگ عید تاعید است.

مشایخی یادآور شد: بزرگداشت 12 نفر از مفاخر استان مرکزی، راه اندازی مجتمع دیجیتال استان، برگزاری دوره های کارگاهی آموزشی، برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان و .. از دیگر برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در نیمه دوم سال جاری است.