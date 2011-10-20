هتل بی ستاره در جشنواره تئاتر استان مرکزی به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش" هتل بی ستاره" شامگاه چهارشنبه با حضور چشمگیر علاقمندان به هنر تئاتر در سالن آمفی تئاتر پروفسور حساببی فرهنگسرای آیینه اراک بروی صحنه رفت.

براساس این گزارش نمایش " هتل بی ستاره" کاری از گروه فریاد اراک به کارگردانی سید محمد محمدی به بیست و دومین جشنواره تئاتر استان مرکزی راه یافته است.

در این نمایش؛ خلیل الله خسرو بیگی، سمیه سبزیچی، سعید کمانی، بهمن پارسا آرا و سید محمد محمدی به ایفای نقش پرداختند.

نمایش" هتل بی ستاره" قصه مسافرانی را روایت می کند که در مسیر جنوب به مشهد در یک ایستگاه از قطار جا مانده و مجبور به اسکان در مسافرخانه روستایی می شوند و این اسکان همراه با ماجراهایی برای مسافران جا مانده است.