عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- منابع دیپلماتیک در شورای امنیت اعلام کردند: شورای امنیت ظرف پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده قطعنامه ای علیه یمن صادر خواهد کرد.

-"محمود جبریل" رئیس دفتر اجرایی شورای انتقالی لیبی درباره ورود این کشور به هرج و مرج سیاسی هشدار داد.

- دهها هزار نفر از مردم کویت با برپایی تظاهرات از امیر کویت خواستند که "شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح" نخست وزیر این کشور را برکنار کند.

- "نبیل العربی" دبیر کل اتحادیه عرب با تمجید از روند دمکراتیک در تونس گفت: کشورهای عربی باید برای همیشه قدردان تونس باشند.

- منابع دیپلماتیک در شورای امنیت از بررسی موضوع عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل در یازده فوریه آینده خبر دادند.

- هئیتی از شورای ملی یمن برای تشریح اوضاع این کشور عازم مسکو شد.

- در اثر انفجاری در معدن زغال سنگ در غرب چین سیزده نفر کشته شدند.

- یک منبع در وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو از واشنگتن درباره سپر موشکی در اروپا تضمین حقوقی می خواهد و تضمین های کنونی کافی نیست.

- "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد از حملات علیه نیروهای ترکیه در منطقه "هکاری" که موجب کشته شدن شماری از سربازان ترک شد، ابراز انزجار کرد.

- "کیم کوان جین" وزیر دفاع کره جنوبی از توان کشورش برای حمله به اهدافی در کره شمالی در صورت هر گونه ماجراجویی پیونگ یانگ خبر داد.

- "اشفق کیانی" رئیس ارتش پاکستان تاکید کرد: امکان حمله زمینی آمریکا به منطقه وزیرستان وجود دارد اما واشنگتن باید درباره هر اقدامی از این قبیل به خوبی تعمق کند.

- رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که "گلعاد شالیت" نظامی تازه آزاد شده این رژیم از بحران روانی عمیق رنج می برد.

- "ملکه الیزابت دوم" برای افتتاح نشست کشورهای مشترک المنافع به "کانبرا" پایتخت استرالیا رفت.

- دولت شیلی از اعمال قانون فوق العاده برای سرکوب تظاهرات دانشجویی خبر داد.