بهداشت زباله هاي بيمارستاني همچنان رعايت نمي شود

با وجود اينكه مدت زيادي است كه از بحث پذيرش و يا عدم پذيرش مسووليت جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني از سوي شهرداري و مديريت بيمارستان ها مي گذرد اين موضوع همچنان در پرده ابهام است .بيمارستانها مسووليت خود را مهمتر از جمع آوري زباله هاي بيمارستاني مي دانند و شهرداري هم با توجه به تصويب قانون پسمانده ها آن را به عهده مديريت بيمارستانها مي داند اما از آنجا كه از نظر مسوولان وزارت بهداشت آيين نامه اجرايي اين قانون هنوز تدوين نشده با آن مخالف هستند.

* اجراي قانون پسمانده ها از ابتداي آذرماه الزامي شده است

كارشناس بهداشت محيط بيمارستان هاي وزارت بهداشت و درمان كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين باره مي گويد: تا قبل از تصويب لايحه پسمانده ها بر اساس قوانين پيشين زباله هاي بيمارستاني با هماهنگي از سوي شهرداري و وزارت كشور ، مسوولان بيمارستان ها فقط موظف به تفكيك زباله هاي عفوني از غير عفوني بودند و شهرداري ها وظيفه حمل و نقل جداگانه زباله هاي عفوني و غير عفوني و دفع بهداشتي آنها از طريق مدفون كردن آنها در تراشه هاي جداگانه با استفاده از پودر آهك و شيرابه آهك را داشتند.

مهندس فريبا ملك احمدي مي افزايد: دفع بهداشتي زباله ها از طريق استفاده از پودر آهك ، علاوه بر سريع تر شدن عمل تجزيه زباله هاي عفوني مي تواند از زباله هاي عفوني بيمارستان ها را نيز از دسترس زباله دزدان دور نگه دارد.

* توقف فعاليت هاي بيمارستاني در صورت عدم اجراي قانون پسمانده

وي مي گويد: پس از تصويب قانون پسمانده ها و براساس يك بند قانوني آن ، مديريت اجراي زباله هاي ويژه كه زباله هاي پزشكي هم نوعي از آن است به عهده توليد كننده آن گذاشته شد اما متاسفانه تاكنون آيين نامه اجرايي آن نوشته نشده است.

مهندس ملك احمدي با بيان اينكه تاكنون اين آيين نامه اجرايي نهايي نشده است مي گويد: وزارت بهداشت و درمان كشور نيز با اين بند قانوني كه مديريت بيمارستان را موظف به جمع آوري زباله ها مي كند، مخالف است.

وي اظهار مي دارد بيمارستان هدف ديگر دارند و وزارت بهداشت هم تاكنون در خصوص زباله هاي پزشكي ، وظيفه نظارتي داشته است اما اگر اين قانون اجرا شود به طور حتم وظايف مسوولان بيمارستان ها و وزارت بهداشت و درمان تغيير كرده و از وظيفه نظارتي به وظيفه اجرايي تبديل مي شود.

* وزارت بهداشت با جمع آوري زباله ها توسط بيمارستان ها مخالف است

مهندس ملك احمدي مي گويد: مسوولان بيمارستان ها حاضر به پذيرفتن مسووليت و هزينه هاي مربوط به جمع آوري زباله هاي بيمارستاني بر اساس تعرفه هاي وزارت كشور و شوراي شهر هستند اما انجام كارهاي اجرايي آن در اهداف بيمارستان ها گنجانده نشده است.

وي اظهار مي دارد: اجراي قانون پسمانده ها از ابتداي آذرماه امسال اجباري شد و براساس آن با هماهنگي دادستاني و پيگيري محيط زيست ، جلوي فعاليت بيمارستان هايي كه اين قانون را رعايت نكنند گرفه مي شود.

وي با بيان اينكه برخي از بيمارستان ها دستگاه تفكيك زباله ها را در داخل بيمارستان هاي خود دارند ، مي گويد: بر اساس گزارش بانك جهاني و تحقيقات سازمان بازيافت شهر تهران ، تفكيك زباله در بيمارستان ها انجام مي شود اما پس از مدتي از تفكيك زباله در بيمارستانها به علت اينكه مسوولان بيمارستان در مقابل پرداخت هزينه هاي سنگين تفكيك زباله ، با حمل و نقل و دفع مخلوط زباله ها از سوي شهرداري ها در برخي مناطق مواجه شدند ، اين انگيزه از مسوولان بيمارستان ها گرفته شد بنابراين مسوولان شهرداري عنوان كردند كه زباله ها تفكيك نمي شود.

با وجود قانون پسمانده ها هم اكنون نيز در برخي از بيمارستانها ، اين قانون اجرا نمي شود و همچنان آلودگي محيط زيست در اين مورد وجود داشته و بسياري از دزدان زباله نيز از اين فرصت استفاده كرده و پسمانده هاي زباله ها مورد استفاده قرار داده و اين به طور حتم در انتقال بيماريهاي عفوني و افزايش شيوع آن موثر خواهد بود.