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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۲

قاسمی در گفتگو با مهر:‌

ساخت پالایشگاه آناهیتا از دغدغه های اصلی دولت است

ساخت پالایشگاه آناهیتا از دغدغه های اصلی دولت است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: وزیر نفت گفت: تسریع در امر ساخت و آماده کردن پالایشگاه آناهیتا از دغدغه های اصلی دولت است.

رستم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بخشی از اعتبارات ساخت "پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه" از طریق منابع صندوق توسعه ملی پس از برآورد دقیق هزینه ها در جلسه هیئت دولت مصوب شده است.

 قاسمی تاکید کرد: در جلسه امروز هیئت دولت، تصمیمات خوبی برای تسریع در امر ساخت پالایشگاه آناهیتا گرفته شده است و امیدواریم هر چه زودتر شاهد شکوفایی و بهره برداری از این پالایشگاه باشیم.

وزیر نفت، در پایان با اشاره به اینکه با ساخت این پالایشگاه شاهد توسعه و اشتغالزایی بالایی در استان کرمانشاه و منطقه خواهیم بود، تصریح کرد: تسریع در امر ساخت و آماده کردن پالایشگاه آناهیتا از دغدغه های اصلی دولت و وزراست.
 

کد مطلب 1438311

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