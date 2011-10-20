ساخت پالایشگاه آناهیتا از دغدغه های اصلی دولت است

رستم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بخشی از اعتبارات ساخت "پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه" از طریق منابع صندوق توسعه ملی پس از برآورد دقیق هزینه ها در جلسه هیئت دولت مصوب شده است.

قاسمی تاکید کرد: در جلسه امروز هیئت دولت، تصمیمات خوبی برای تسریع در امر ساخت پالایشگاه آناهیتا گرفته شده است و امیدواریم هر چه زودتر شاهد شکوفایی و بهره برداری از این پالایشگاه باشیم.

وزیر نفت، در پایان با اشاره به اینکه با ساخت این پالایشگاه شاهد توسعه و اشتغالزایی بالایی در استان کرمانشاه و منطقه خواهیم بود، تصریح کرد: تسریع در امر ساخت و آماده کردن پالایشگاه آناهیتا از دغدغه های اصلی دولت و وزراست.

