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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۲

در اقدامی دیرهنگام ؛

شورای امنیت درباره یمن قطعنامه صادر می کند

شورای امنیت درباره یمن قطعنامه صادر می کند

یک دیپلمات غربی از صدور قطعنامه قریب الوقوع شورای امنیت علیه خشونتهای رژیم یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، یک دیپملمات غربی که نامش را فاش نکرد گفت: شورای امنیت ظرف پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده با صدور قطعنامه ای خشونتها در یمن را محکوم خواهد کرد.

دیپلمات مذکور بیان کرد: پیش نویس قطعنامه به همه پانزده عضو شورای امنیت ارائه شده است که پس از بررسی آن در سطح کارشناسی آماده تصویب می شود و گمان نکنم که مشکل خاصی وجود داشته باشد.

این دیپلمات تصریح کرد: به رای پانزده کشور عضو شورای امنیت برای محکوم کردن خشونتها در یمن نیاز داریم و اعضای دائم شورای امنیت شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین همگی موافق صدور این قطعنامه هستند.

این در حالی است که منابع آگاه اعلام کردند که پیش نویس مذکور به شدت اقدامات ناقض حقوق بشر مقامات یمنی را محکوم و خواستار مجازات عاملان خشونتها و ناقضان حقوق بشر خواهد شد.

شایان ذکر است که رژیم یمن ظرف هفته های اخیر بارها به تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور حمله کرده و آن را به  خاک و خون کشیده است.

کد مطلب 1438313

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