شورای امنیت درباره یمن قطعنامه صادر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، یک دیپملمات غربی که نامش را فاش نکرد گفت: شورای امنیت ظرف پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده با صدور قطعنامه ای خشونتها در یمن را محکوم خواهد کرد.

دیپلمات مذکور بیان کرد: پیش نویس قطعنامه به همه پانزده عضو شورای امنیت ارائه شده است که پس از بررسی آن در سطح کارشناسی آماده تصویب می شود و گمان نکنم که مشکل خاصی وجود داشته باشد.

این دیپلمات تصریح کرد: به رای پانزده کشور عضو شورای امنیت برای محکوم کردن خشونتها در یمن نیاز داریم و اعضای دائم شورای امنیت شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین همگی موافق صدور این قطعنامه هستند.

این در حالی است که منابع آگاه اعلام کردند که پیش نویس مذکور به شدت اقدامات ناقض حقوق بشر مقامات یمنی را محکوم و خواستار مجازات عاملان خشونتها و ناقضان حقوق بشر خواهد شد.

شایان ذکر است که رژیم یمن ظرف هفته های اخیر بارها به تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور حمله کرده و آن را به خاک و خون کشیده است.