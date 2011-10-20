میادین"مین" تا نیمه اول سال 91 پاکسازی می شوند/ تهدیدات همیشه وجود دارد

سردار احمد وحیدی، شامگاه دیروز چهارشنبه پس از پایان جلسه ویژه هیئت دولت در استان کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت:‌ هر ساله شاهد تلفات مالی و جانی بسیاری توسط میادین مین در مرزهای غربی هستیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی با اشاره به اینکه دولت در این چند ساله تلاش‌های زیادی برای پاکسازی میادین مین در مرزهای مشترک با کشور عراق داشته است، تصریح کرد:‌ طبق برنامه های انجام گرفته و در حال انجام، میادین آلوده به مین کشور تا نیمه اول سال 91 به صورت کامل پاکسازی و مین روبی خواهند شد.

وی گفت: اقتدار وصلابت سپاه پاسداران در دفع اقدامات تروریستی گروهک پژاک، بار دیگر توانمندی‌های بالقوه نظام را برهمگان ثابت کرد و امنیت پایدار دوباره به مرزهای غربی ایران برگشت.

وحیدی در پایان بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای برخورد با هر نوع تهدید خارجی از سوی دشمنان نظام، تاکید کرد و گفت: تهدیدات دشمن همیشه و در همه ایام وجود داشته ولی توان بالای نظامی و بازدارندگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، دشمنان را از این فکر خام منصرف می کند.