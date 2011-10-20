آغاز فصل برداشت سیب زمینی در سراب/ بیمها و نگرانیها در اوج

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌سیب زمینی از محصولات مهم و پراهمیت غذایی در جهان محسوب می شود، در اهمیت این نمونه غذایی و سرشار از نشاسته و ویتامین همین بس که سازمان ملل متحد سال 2008 را به پیشنهاد کشور پرو سال سیب زمینی نامگذاری کرد.

شهرستان سراب واقع در آذربایجان شرقی از قطب های مهم تولید و عرضه سیب زمینی بوده و قسمت عمده کشاورزان سرابی از محل زراعت و فروش این ماده مهم غذایی امرار معاش می کنند.

احد بصیری، مدیر جهادکشاورزی سراب در زمینه میزان تولید سیب زمینی در سراب گفت: سطح زیرکشت سیب زمینی در منطقه سراب سه هزارو 590 هکتار بوده و این شهرستان به تنهایی 50 درصد سیب زمینی تولیدی استان را به خود اختصاص داده و رتبه نخست استانی در تولید سیب زمینی را دارد.

وی میزان برداشت سیب زمینی از سوی کشاورزان منطقه را 126 هزارو 400 تن اعلام کرد.

بصیری نبود صنایع تبدیلی مرتبط با محصول سیب زمینی و عدم وجود امکانات برای فراوری صنعتی آن را از مشکلات اساسی کشاورزان سیب زمینی کار سراب عنوان کرد.

از طرفی، محمد حسین، کشاورز 35 ساله سرابی که در حال برداشت سیب زمینی از دل خاک های زراعی زمین مرزوعی خود بود، گفت: بسیار نگران است که امسال نیز همچون برخی سال های گذشته این محصول روی دست کشاورزان مانده و به ناچار به بهای نازلی به واسطه ها فروخته شود.

این کشاورز سرابی در پاسخ به سئوالی در مورد مشکلات فراروی کشاورزان اظهار داشت: نخستین مشکل از تهیه بذر سیب زمینی شروع می شود چرا که هیچ موسسه ای متولی تهیه بذر سالم نیست و کشاورزان به سلیقه و تشخیص خود همه ساله بذر را از استان های اصفهان و همدان خریداری کرده و متحمل هزینه های حمل نیز می شوند.

داود رفیقی، رئیس اداره بازرگانی سراب در این زمینه گفت: مشکل اصلی عدم سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی سیب زمینی است.

وی اذعان کرد: استقبالی از سرمایه گذاری در این بخش صورت نمی گیرد.

دبیر ستاد سرمایه گذاری سراب ادامه داد: صادرات سیب زمینی راهکار مناسبی برای فروش با صرفه این محصول است که اخیرا صادرات به عراق و ارمنستان در برنامه کاری قرارداده شده است.

محسن صدر پاشائی، دیگر زارع سیب زمینی کارسرابی، نبود انبارهای مناسب و استاندارد برای نگهداری این محصول را از جمله علت هایی دانست که سبب فروش اورژانسی این محصول با بهای پائین تر به واسطه ها می شود، زیرا این نگرانی وجود دارد که به سرعت سیب زمینی ضایع شده و ضرر بزرگتری را بر دوش کشاورز بگذارد.

اصغر زاده، رئیس اداره تعاون روستایی سراب در این مورد گفت: انبار ذخیره سیب زمینی به ظرفیت پنج هزار تن در روستای رازلیق سراب از مدت ها قبل ایجاده شده که در حال حاضر به دلیل باکس بندی ها بیش از سه هزار تن ظرفیت نگهداری و انبار سیب زمینی را دارد.

وی یادآور شد: هیچ خطری از لحاظ ضایع شدگی سیب زمینی های نگهداری شده را تهدید نمی کند و هزینه آن نیز از هزینه اجاره انبارهای سنتی بالا نیست.

رئیس اداره تعاون روستایی سراب به کشاورزان توصیه کرد که این انبار را برای ذخیره سیب زمینی و عرضه آن در وضعیت متعادل شده بازار انتخاب کنند.

رحمت، کشاورز با سابقه سرابی با اظهار نگرانی از پایین رفتن قیمت سیب زمینی در بازار گفت: به جای اینکه همه ساله در فصل برداشت محصول خوشحال باشیم ولی به علت عدم ثبات بازار باید دلهره و نگرانی داشته باشیم.

وی ثبات نسبی بازارفروش را از سوی برنامه ریزان بخش کشاورزی خواستار شد.

علی راهب دیگر زارع سیب زمینی کار سراب هم دلهره کمتری از دوست کشاورز خود نداشته و معتقد بود: افزایش قیمت برق چاه عمیق کشاورزی، دستمزد کارگران و نیز هزینه های تهیه بذر، کاشت و کود پاشی و علف کنی سیب زمینی هزینه تمام شده را برای زارعان بالا برده و قیمت فروش اگر بالاتر نباشد هدر رفت زحمت های چندین ماهه کشاورزان را باعث خواهد شد.

کمبود نقدیندگی و هزینه های حمل سیب زمینی نیز از دیگر مشکلات عنوان شده کشاورزان در فصل برداشت بود.

گفتنی است تهیه بذر واحد و کارشناسی شده برای سیب زمینی، نظارت مستمر فنی کارشناسان ترویج از طریق ارائه آموزش های حضوری سر زمین مزروعی، خرید تضمینی محصول با قیمت عادلانه، کاهش هزینه برق چاه های کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی سیب زمینی و کمک به صاردات محصول از جمله خواسته های اساسی کشاورزان از مسئولان بود.

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عکس و گزارش: جواد عباسزاده