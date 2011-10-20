تعاونی های همدان با مشکل نبود بازار عرضه کالا روبرو هستند

رحمان نادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور در نمایشگاه ها فرصتی برای معرفی کالاهای تولیدی تعاونی ها و بازاریابی برای این محصولات به شمار می رود.

نادی افزود: سهم تعاون از صادرات استان همدان بسیار ناچیز است و معرفی کالاهای تعاونی به بازرگانان خارجی راه گشایی برای خروج از بحران صادرات کالاهای استان همدان خواهد بود.

دبیر اتاق تعاون استان همدان از برپایی نمایشگاهی در سلیمانیه عرق خبر داد و گفت: نمایشگاه سلیمانیه عراق فرصت مناسبی برای معرفی محصولات صادراتی تعاونی های استان همدان به شمار می رود.

رحمان نادی اظهار داشت: مشکل عمده برخی تعاونی ها عدم وجود بازار عرضه است و حضور در نمایشگاه سلیمانیه دریچه ای نوین از بازار بین المللی را به روی تعاونی ها باز خواهد کرد.

وی تاکید کرد: 60 درصد از هزینه حضور در نمایشگاه سلیمانیه عراق به صورت یارانه در اختیار شرکت ها قرار می گیرد تا این شرکتها با تمام قدرت در این نمایشگاه حضور یابند.

دبیر اتاق تعاون استان همدان زمان برگزاری این نمایشگاه را 30 آبان تا چهارم آذرماه اعلام کرد.