باشگاه پژوهشگران جوان از فرار مغزها جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم زارع در سیزدهمین اجلاس رؤسای باشگاه پژوهشگران جوان افزود: رسالت دانشگاههای کشور روز به روز سنگین تر از گذشته می شود و نیاز به توجه بیشتر دارد.

وی با اشاره به ضرورت آسانتر شدن پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی گفت: هم اکنون یک میلیون و 700 هزار دانشجو در دانشگاههای آزاد سراسر کشور تحصیل می کنند و چهار میلیون نفر نیز از این دانشگاهها فارغ التحصیل شده اند.

زارع با تاکید براینکه باید در خدمت علم و دانش بود، گفت: امروز دنیای علم پای در فضای نانو قرار داده و پژوهشگران با قدم نهادن در این عرصه برای ایران اسلامی راهگشا هستند.

زارع با اشاره به وجود دو مشکل اساسی خشکسالی و بیکاری جوانان در کشور، گفت: نخبگان باید در خصوص این دو مشکل به بحث و تبادل نظر بپردازید و راه حل ارائه دهند.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: دانشگاه آزاد به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان معرفی شده است.