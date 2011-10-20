تقویت گروههای مردم نهاد برای پیشگیری از ارتکاب جرم ضروری است

حمیدرضا فراست طلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بیش از نیمی از زندانیان استان وخانواده آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفته اند.



فراست طلب افزد: سلامت فکر و روان زندانیان تنها با کاهش دغدغه های خانواده هایشان محقق می شود و استحکام و پایداری جامعه سالم با مشارکت و کمک به آسیب دیدگان اجتماعی میسر است.

وی رأفت اسلامی را ازمهمترین ارکان نظام زندانبانی اسلامی برشمرد و اظهارداشت: کمک و یاری به همنوعان چشمه ای است که همیشه می جوشد و به لحاظ باورها و اعتقادات و فرهنگ نوعدوستی و بخشندگی همواره فراروی مردم در جامعه قرار دارد.



فراست طلب یادآورشد: نباید خانواده بخاطر ارتکاب جرم ویژه زندانی، ازجامعه طرد شده و دچارآسیب و لغزش شد.

مدیرکل زندانهای قزوین اعلام کرد: انجمن های حمایت از زندانیان با ارائه خدمات حمایتی در بین خانواده های زندانیان معسر، گام های مؤثری درپیشگیری از آسیب آنان برداشته است.

فراست طلب کم بضاعتی خانواده زندانیان را مهمترین عوارض ناشی ازتحمل حبس سرپرست خانواده دانست و افزود: فقر اقتصادی یکی از دلایل ارتکاب جرم است و در صورت عدم کنترل آن از زندانی به خانواده نیز سرایت خواهد کرد.



وی فرهنگ سازی برای مشارکت مردم درفعالیتهای انجمن حمایت از زندانیان را ضروری دانست و یادآورشد: با جذب منابع مالی خیرین ومشارکت گروههای مردم نهاد، گام های موثری در حمایت ازخانواده های زندانیان برداشته شده است.

این مسئول گفت: خوشبختانه با تأسیس مراکز حمایتی در دوران تحمل کیفر و پس از آزادی، تلاش شده در ایفای رسالت اصلی سازمان زندانها مبنی بر جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم در حد انتظار عمل شود.

فراست طلب بیان کرد: مشارکت نهادهای مردمی فقط در ارائه خدمات حمایتی منحصرنمی شود و در بسیاری ازموارد و با تدابیر لازم منجربه پیشگیری از جرم شده است.

مدیرکل زندان های قزوین به خدمات مؤثر مددکاری اجتماعی اشاره کرد و گفت: نهادها و گروههای مردمی می توانند با ارائه خدمات اجتماعی ومدنی در زمینه های مختلف ازجمله مددکاری در ارزش گذاری و فرهنگ سازی برای ازبین بردن ریشه ها و علل وقوع جرم بسیار مؤثر باشند.