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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

عباسی در گفتگو با مهر:‌

ورزشگاه 15هزار نفری کرمانشاه تا دهه فجر به بهره برداری می رسد

ورزشگاه 15هزار نفری کرمانشاه تا دهه فجر به بهره برداری می رسد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر:‌ وزیر ورزش و جوانان گفت: ورزشگاه 15 هزار نفری کرمانشاه تا دهه فجر امسال تکمیل و به بهره برداری می رسد.

محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان در خاتمه جلسه شامگاه دیروز هیئت دولت در کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ پیمانکار ورزشگاه 15 هزار نفری کرمانشاه به ما قول مساعد داده اند که این ورزشگاه تا دهه فجر امسال کامل و به بهره برداری برسد که ما هم امیداریم این قول ایشان صحت داشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی و ذاتی این وزراتخانه، ساخت و تکمیل زیرساخت‌های ورزشی در کشور است، تاکید کرد: در سفری که حدود یک ماه پیش به کرمانشاه داشتم در جلسه ای که با مسئولان استان و پیمانکار پروژه برگزار کردیم موانع پیشرفت پروژه که بیشتر منابع مالی بود بررسی و تسریع در ساخت و راه اندازی هرچه سریعتر ورزشگاه با توجه به تامین و تزریق اعتباری که صورت گرفت مورد تاکید قرار گرفت.
 

کد مطلب 1438330

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