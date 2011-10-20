ماراتن هفته نخست به سود آلومینیوم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال آلومینیوم بندرعباس چهارشنبه شب در نخستین هفته از رقابتهای لیگ برتر والیبال موفق شد با نتیجه 3 بر 2 از سد تیم والیبال مناطق نفت خیز جنوب عبور کند.

این دیدار تماشایی که با حضور هزار نفر تماشاگر در سالن فجر بندرعباس برگزار می شد نزدیک به سه ساعت به طول انجامید و دو تیم بازی بسیار نزدیکی را به نمایش گذاشتند.

در ست نخست این دیدار دو تیم بازی فوق العاده نزدیکی را انجام دادند و در پایان این تیم مناطق نفت خیز جنوب بود که موفق شد با نتیجه 30 بر 28 آلومینیوم را شکست دهد.

در ست دوم نیز مناطق نفت خیز جنوب بازی را با قدرت آغاز کرد و هرچند بازیکنان آلومینیوم توانستند خود را به این تیم برسانند اما در نهایت این مناطق نفت خیز بود که با نتیجه 25 بر 23 در این ست هم به برتری رسید.

اما در ست سوم بازیکنان آلومینیوم به خود آمده و با ارائه یک بازی کاملا برتر موفق شدند مناطق نفت خیز را بانتیجه 25 بر 18 شکست دهند.

در ست چهارم نیز مناطق نفت خیز بازی را با برتری آغاز کرد اما در ادامه این آلومینیوم بود که از حریف پیشی گرفت. در امتیازات پایانی این ست هیجان به اوج خود رسید و در حالی که آلومینیوم با نتیجه 24 بر 21 از حریف پیش بود این تیم مناطق نفت خیز بود که با کسب سه امتیاز پیاپی خود را به آلومینیوم رساند. در ادامه بازی نفس گیر دو تیم ادامه یافت اما این آلومینیوم بود که در نهایت موفق شد مناطق نفت خیز را با نتیجه 32 بر 30 در این ست شکست دهد و بازی به ست پنجم کشیده شد.

از جمله اتفاقات مهم ست چهارم می توان به درگیری بازیکن شماره 10 مناطق نفت خیز جنوب با لیدر تیم آلومینیوم اشاره کرد.

تیم مناطق نفت خیز جنوب ست پنجم را با برتری کامل آغاز کرد و تا امتیاز نهم با نتیجه 9 بر 6 از آلومینیوم پیش بود. اما در ادامه بازیکنان آلومینیوم خود را به حریف رسانده و با نتیجه 14 بر 11 از مناطق نفت خیز پیش افتادند.

در حالی که آلومینیوم تنها به یک امتیاز برای پیروزی نیاز داشت اما مجددا بازیکنان این تیم اشتباهات ست قبل را تکرار کردند و مناطق نفت خیز خود را به آلومینیوم رساند. این دیدار نفس گیر و ماراتن گونه همچنان ادامه یافت تا اینکه آلومینیوم در نهایت موفق شد با نتیجه 21 بر 19 در ست پنجم به پیروزی برسد و نخستین پیروزی خود در این فصل را در نخستین دیدار رقم بزند.

پس از کسب آخرین امتیاز تعدادی از تماشاگران آلومینیوم به سمت زمین هجوم آورده و همراه با بازیکنان به خوشحالی پرداختند.