تظاهرات ضد دولتی در کویت/ نخست وزیر برکنار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دهها هزار تظاهرات کننده کویتی که برخی نمایندگان مجلس امت و فعالان سیاسی نیز در میان آنها وجود داشتند از امیر کویت خواستند که برادرزاده خود را به عنوان مسئول فساد فراگیر در کشور و ضعف خدمات رسانی برکنار کند.

"فیصل المسلم" از نمایندگان پارلمان کویت در این تظاهرات گفت: فساد در سایه دولت شیخ ناصر الاحمد الصباح به سطوح جدیدی رسیده و کشور در خطر است و نخست وزیر دیگر لیاقت این پست را ندارد. مردم خواستار برکناری شیخ ناصر و انحلال پارلمان هستند.

شایان ذکر است که اوضاع سیاسی کویت اخیرا وارد بحران شده و چندی پیش شیخ محمد الصباح السالم الصباح وزیر خارجه و معاون نخست وزیر استعفا کرد.