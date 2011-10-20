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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۶

تظاهرات ضد دولتی در کویت/ نخست وزیر برکنار شود

تظاهرات ضد دولتی در کویت/ نخست وزیر برکنار شود

دهها هزار کویتی روز گذشته با برپایی تظاهرات خواستار برکناری نخست وزیر این کشور و مبارزه با فساد دولتی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دهها هزار تظاهرات کننده کویتی که برخی نمایندگان مجلس امت و فعالان سیاسی نیز در میان آنها وجود داشتند از امیر کویت خواستند که برادرزاده خود را به عنوان مسئول فساد فراگیر در کشور و ضعف خدمات رسانی برکنار کند.

"فیصل المسلم" از نمایندگان پارلمان کویت در این تظاهرات گفت: فساد در سایه دولت شیخ ناصر الاحمد الصباح به سطوح جدیدی رسیده و کشور در خطر است و نخست وزیر دیگر لیاقت این پست را ندارد. مردم خواستار برکناری شیخ ناصر و انحلال پارلمان هستند.

شایان ذکر است که اوضاع سیاسی کویت اخیرا وارد بحران شده و چندی پیش شیخ محمد الصباح السالم الصباح وزیر خارجه و معاون نخست وزیر استعفا کرد.

کد مطلب 1438335

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