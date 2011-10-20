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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

اعرابی مطرح کرد:

مسئولان، باشگاه آلومینیوم را به حال خود رها کرده اند

مسئولان، باشگاه آلومینیوم را به حال خود رها کرده اند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال آلومینیوم بندرعباس با انتقاد از عدم حمایت مالی از باشگاه آلومینیوم، گفت: متاسفانه مسئولان باشگاه آلومینیوم را به حال خود رها کرده اند و دو بازیکن خارجی ما به علت عدم پرداخت هزینه "آی تی سی" نتوانستند مقابل مناطق نفت خیز بازی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اعرابی چهارشنبه شب پس از پیروزی 3 بر 2 آلومینیوم مقابل مناطق نفت خیز جنوب در هفته نخست لیگ برتر والیبال در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: در دو ست نخست تنها با دو اختلاف امتیاز بازی را به حریف واگذار کردیم و اگر بازیکنان اشتباهاتی جزئی را انجام نمی دادند قطعا می توانستیم با نتیجه سه بر صفر حریف را شکست دهیم.

وی با اشاره به حضور نداشتن دو بازیکن خارجی آلومینیوم در این دیدار، بیان داشت: تمامی مسئولان باشگاه آلومینیوم را به حال خود رها کرده و هیچ فکری برای این باشگاه نمی کنند و متاسفانه دو بازیکن خارجی تیم ما امروز به علت پرداخت نشدن هزینه های کارت "آی تی سی" موفق به دریافت این کارت برای حضور در مسابقات نشدند و ما مجبور شدیم تا از بازیکنان ذخیره استفاده کنیم.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم بندرعباس ادامه داد: تیم حریف هم بازی خیلی خوبی را انجام داد و با داشتن یک سرمربی خوب توانست دو ست را از ما ببرد.

اعرابی به نقش تماشاگران در پیروزی آلومینیوم اشاره کرد و افزود: امروز در حالی که ما دو ست عقب بودیم تماشاگران دست از تشویق تیم برنداشتند و نقش بسیار مهمی را در پیروزی آلومینیوم ایفا کردند.

کد مطلب 1438337

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