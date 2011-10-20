بازی احساسی دلیل شکست مناطق نفت خیز بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ابراهیمی چهارشنبه شب پس از شکست 3 بر 2 مناطق نفت خیز جنوب مقابل آلومینیوم در هفته نخست لیگ برتر والیبال در جمع خبرنگاران، بیان داشت: تیم آلومینیوم بندرعباس در این دیدار بازی خوبی را به نمایش گذاشت و با استفاده از میزبانی توانست در این دیدار به پیروزی برسد.

وی با اشاره به احساساتی شدن بازیکنان تیمش، عنوان کرد: بازیکنان ما پس از پیروزی در ست دوم به شدت احساساتی شدند و فکر کردند که دیگر بازی تمام شده و به همین علت بازی احساسی را در ستهای بعدی به نمایش گذاشتند، ضمن اینکه تشویق تماشاگران هم در کاهش روحیه بازیکنان ما بی تاثیر نبود.

سرمربی تیم والیبال مناطق نفت خیز جنوب ادامه داد: تیم ما تنها 20 روز است که تشکیل شده و ما بدون انجام هیچ بازی تدارکاتی به مصاف آلومینیوم رفتیم. من در این دیدار از بازیکنانم انتظار برد نداشتم اما پس از پیروزی در دو ست نخست می توانستیم به پیروزی برسیم.

ابراهیمی اظهار داشت: بی تجربگی و بازی احساسی دلیل اصلی شکست ما در این دیدار بود.