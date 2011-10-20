250 هکتار از اراضی کشاورزی ایلام به کشت چغندر قند اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اقدسی در این ارتباط اظهار داشت: به طور متوسط از هر هکتار زمین کشت شده 45 تن محصول برداشت و به کارخانه های قند تحویل داده می شود.

وی عنوان کرد: چغندر یکی از محصولات اساسی و با ارزش کشاورزی است که نقش بسیار مهمی در توسعه تناوب با سایر محصولات را دارد و به لحاظ برخورداری از تنوع خاص اقلیمی در صورت وجود کارخانه قند در استان، از قابلیت کشت در دو فصل بهاره و پاییزه برخوردار است.

این مسئول عنوان کرد: تاکنون نیز 10 زار تن چغندر قند از مزارع کشاورزی ایلام برداشت شده است.

ایلام دارای بیش از 337 هزار هکتار زمین کشاورزی مستعد است.