  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

250 هکتار از اراضی کشاورزی ایلام به کشت چغندر قند اختصاص یافت

250 هکتار از اراضی کشاورزی ایلام به کشت چغندر قند اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در سال جاری بیش از 250 هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت چغندر قند اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اقدسی در این ارتباط اظهار داشت: به طور متوسط از هر هکتار زمین کشت شده 45 تن محصول برداشت و به کارخانه های قند تحویل داده می شود.

وی عنوان کرد: چغندر یکی از محصولات اساسی و با ارزش کشاورزی است که نقش بسیار مهمی در توسعه تناوب با سایر محصولات را دارد و به لحاظ برخورداری از تنوع خاص اقلیمی در صورت وجود کارخانه قند در استان، از قابلیت کشت در دو فصل بهاره و پاییزه برخوردار است.

این مسئول عنوان کرد: تاکنون نیز 10 زار تن چغندر  قند از مزارع کشاورزی ایلام برداشت شده است. 

 ایلام دارای بیش از 337 هزار هکتار زمین کشاورزی مستعد است.

کد مطلب 1438347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها