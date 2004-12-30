بروز بحران در پارلمان فرانسه

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه فيگارو، هم اكنون بحران شديدي پارلمان فرانسه را در برگرفته است. مقامات حقوقي فرانسوي در تحقيق كيفري در مورد ژوليا ديديه عضو پارلمان اين كشور كه دولت فرانسه مدعي است با دخالت وي آزاد شدن گروگان هاي فرانسوي به تاخير افتاد، به اين نتيجه رسيده است كه ديديه به همراه دو دستيارش از مسئوليتي كه در جريان بازداشت گروگان ها در عراق به عهده آنان گذاشته شده بود، بر نيامده اند و نتيجه جلسات خصوصي را در اختيار افكار عمومي قرار داده اند.

اين تحقيق كه نتيجه آن به زودي در اختيار افكار عمومي قرارخواهد گرفت، ابتدا از ژوليا ديديه به عنوان معاون ژاك شيراك در حزب جنبش عمومي فرانسه آغاز شد و سپس درباره فيليپ برت و فيليپ اوانو دستياران وي انجام خواهد شد.

دولت فرانسه اعلام كرده است كه دخالت هاي ژوليا ديديه سبب شده است ديپلماسي فرانسه و ايمني مردم اين كشور در خطر قرار گيرد.

گفتني است ديديه ژوليا" عضو پارلمان فرانسه نيروهاي آمريكايي را متهم ساخته بود كه روند آزادي دو گروگان فرانسوي در عراق را با شكست روبروكرده اند.



وي گفته بود: كاروان حامل اين دو گروگان فرانسوي در مسير خود به سوي مرزهاي سوريه از سوي نيروهاي آمريكايي مورد هدف قرار گرفته است.



ژوليا مدعي شده بود كه اين كاروان مورد هدف نظاميان آمريكايي قرار گرفت و در نتيجه آن شش عراقي مسئول حفاظت از سلامتي دو گروگان فرانسوي به قتل رسيدند.

در حال حاضر مقامات قضايي فرانسه دستياران ژوليا ديديه را به قيد وثيقه آزاد كرده و آنان را ممنوع الخروج كرده اند.

جرج مالبرانت يكي از دو گروگان هاي فرانسوي در عراق كه خبرنگار روزنامه فيگارو است، در بدو ورود به پاريس اعلام كرد كه رفتار ژوليا ديديه آنان را در عراق به افتضاح كشيده است و به اين ترتيب با زندگي ما دو نفر بازي كرده است.

مالبرانت تاكيد كرده است كه اين عضو پارلمان فرانسه به وي و كريستين چسنات توهين كرده است.

در حال حاضر دولت فرانسه با تحقيق درباره ژوليا ديديه عضو پارلمان اين كشور موجي در كشور ايجاد كرده است كه برخي موافق و برخي مخالف هستند. افكار عمومي و منابع فرانسوي اظهار نظرهاي متفاوتي در اين باره كرده اند.

روزنامه فيگارو در ادامه آورده است كه مدت در بند بودن گروگان هاي فرانسوي طولاني ترين دوره گروگان گيري غربي ها بوده است.