زلزله زدگان دورودی همچنان زیر سقفهای ترک خورده/ زمستان در راه است!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی زلزله شهرستان دورود در آستانه نخستین سالگرد خود قرار دارد که همچنان تسهیلات تصویب شده توسط دولت برای کمک به زلزله زدگان لرستانی با وجود وعده وزیر راه و شهرسازی به دلیل عدم همکاری برخی از بانکها به دست برخی از مردم شهرستان دورود نرسیده است.

زلزله دورود حوالی ساعت هفت و 22 دقیقه صبح روز پانزدهم آبان ماه سال 89 به وقوع پیوست تا بار دیگر شهرستان زلزله خیز دورود با زلزله ای 4.9 ریشتری تکان بخورد و حاصل این زلزله نه چندان شدید آسیب دیدن و خسارت نزدیک به هشت هزار واحد مسکونی و مجروح شدن حدود 104 نفر باشد.

کارشکنی برخی بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات

آنچه در این میان قابل توجه است این بود که بعد از این زلزله با توجه به عدم تضمین تسهیلات تصویب شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری زلزله زدگان دورودی بیش از هشت ماه را در زیر سقف های ترک خورده ناشی از زلزله به سر بردند تا این مشکل رفع و زمینه ابلاغ تسهیلات فراهم شد.

پس از رفع مشکل تضمین تسهیلات و تزریق اعتبار به بانکهای استان این بار کارشکنی برخی از بانکها آغاز شد تا با این بهانه که شیوه نامه اجرایی پرداخت تسهیلات هنوز ابلاغ نشده است کار مردم و زلزله زده گان دورودی لنگ بماند.

فرماندار شهرستان دورود در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در ابتدای تصویب تسهیلات افراد زیادی از جمله استاندار لرستان، نماینده مردم دورود در مجلس شورای اسلامی و مدیریت بحران استان تلاش کردند تا سقف تسهیلات به 20 میلیون تومان افزایش یافت.

بانک صادرات هیچ قدمی برای پرداخت تسهیلات برنمی دارد

نصرت الله رشنو با اشاره به معطلی چندین ماهه برای ابلاغ تسهیلات زلزله زدگان دورودی، گفت: حال که تسهیلات ابلاغ شده است برخی از بانکها همکاری خوبی را برای پرداخت تسهیلات ندارند.

وی با انتقاد شدید از عملکرد بانک صادرات در این زمینه گفت: ما از مسئولان بانک صادرات در مرکز کشور خواستاریم که به این موضوع توجه کنند.

مردم در آستانه فصل سرما دیگر زمانی برای ساخت سرپناه ندارند

فرماندار شهرستان دورود با بیان اینکه 11 ماه از زلزله دورود گذشته است، عنوان کرد: حال که هوا رو به سردی گذاشته و احتمال ریزش های جوی باران و برف وجود دارد مردم دیگر زمانی ندارند که برای خود یک سرپناه بسازند.

رشنو با بیان اینکه کارهای نامه بازی بانکها روند را در این زمینه کند کرده است، یادآور شد: کار پرداخت تسهیلات مقاوم سازی و احداثی در دورود آغاز شده ولی همچنان بانک صادرات در این زمینه همکاری نمی کند.

سهمیه 7 هزار واحدی برای تسهیلات 20 میلیونی

وی با تشکر از اقدامات بانک تجارت و ملت، بیان داشت: ما سهمیه تسهیلات برای 7 هزار واحد مسکونی به منظور اختصاص اعتبار 20 میلیون تومانی داریم که دو هزار واحد آن به بانک صادرات اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان دورود با اشاره به آغاز پرداخت تسهیلات در دیگر بانکها از دو هفته پیش، گفت: ولی همچنان برخی از بانکها همکاری لازم را ندارند.

رشنو همچنین به پرداخت تسهیلات تعمیراتی اشاره کرد و گفت: در این راستا با پیگیری های استاندار لرستان از همان ابتدا تسهیلات سه هزار و 200 واحد که نیازمند تعمیرات بودند پرداخت شد.

وی ادامه داد: با این حال همچنان برای پرداخت تسهیلات 20 میلیونی احداث و مقاوم سازی واحدهایی که آسیب جدی دیده اند برخی از بانکها همکاری نمی کنند.

بانکها همکاری نمی کنند

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه علیرغم ابلاغ تسهیلات دولت برخی از بانکها هیچ گونه همکاری برای پرداخت تسهیلات ندارند.

فرهاد خاکی پور ادامه داد: در این راستا تا کنون دو بانک عامل در استان هیچ گونه اقدامی انجام نداده اند.

وی یادآور شد: ما تا کنون مکاتبات و رایزنی های زیادی با این بانکها انجام داده ایم ولی همچنان مشکل حل نشده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان از استاندار لرستان خواست با پیگیری در این زمینه بستر رفع مشکل زلزله زدگان دورودی را فراهم کند.

اولتیماتوم استاندار لرستان به بانکها؛ نگذارید کدورت پیش بیاید!

بهانه تراشی بانکها تا آنجا پیش رفت که در جلسه شورای مسکن استان لرستان استاندار لرستان از وضعیت کنونی به شدت انتقاد کرد و از بانکها خواست هر چه سریعتر زمینه رفع مشکلات مردم را فراهم کنند.

حبیب الله دهمرده در سخنان خود عنوان کرد: بانکها هر چه سریعتر مشکل مردم را حل کنند وگرنه بین ما "کدورت" ایجاد خواهد شد!

وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما این است که تا می توانیم شرایط را برای حل مشکل مردم تسهیل کنیم، افزود: جلسه ویژه ای تشکیل خواهد شد تا وضعیت در این زمینه بررسی و مشکلات حل شود.

مشکل مردم را حل کنید من پاسخگو خواهم بود

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه بانکها رفع مشکل مردم را در دستور کار قرار دهند، خطاب به بانکها گفت: شما مشکل مردم را حل کنید من پاسخگو خواهم بود.

دهمرده با بیان اینکه من نگران هستم که برخی مسیر خدمت را اشتباه بگیرند، افزود: بحث تسهیلات واحدهای زلزله زده دورود باید هر چه سریعتر حل شود.

وی با بیان اینکه من خیلی ناراحت می شوم از نحوه عملکرد برخی از بانکها، خطاب به بانکها ادامه داد: نباید طوری عمل کرد که فرصت ایجاد شده در استان تبدیل به تهدید شود.

به هر روی با آغاز شدن فصل سرما نگرانی زلزله زدگان دورودی دوچندان شده است که چگونه می خواهند نسبت به احداث و مقاوم سازی واحدهای آسیب دیده خود اقدام کنند که امید می رود با توجه به پیگیری استاندار لرستان این مشکل زمینه حل شدن پیدا کند.

با این اوصاف به نظر می رسد شهرستان دورود با وضعیت کنونی خانه های آسیب دیده خطری بالقوه باشد که در صورت تکرار زلزله ای دیگر در این شهرستان زلزله خیز تبعات ناشی از آن منجر به حوادثی جبران ناپذیر شود.