تونس الگوی دمکراسی جهان عرب خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تونس، "نبیل العربی" گفت: کشورهای عربی باید همیشه قدردان تونس باشند، زیرا اولین جرقه هایی که سبب شد جهان عرب به قرن بیست و یکم وارد شود از این کشور زده شد.

وی افزود: تونس که اولین کشور انقلابی بوده با انجام اصلاحات قانون اساسی و برگزاری اولین انتخابات مجلس موسسان یک دمکراسی واقعی را در جهان عرب ایجاد می کند که به طور حتم الگوی بسیاری از کشورهای دیگر خواهد بود.

شایان ذکر است که انتخابات مجلس موسسان تونس قرار است یکشنبه 23 اکتبر(یکم آبانماه) برگزار شود که حزب نهضت اسلامی بر اساس نظرسنجی های به عمل آمده بیشترین شانس را دارد.