شناسنامه اجتماعی البرز تدوین می شود

معصومه عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سند استانی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی این استان تدوین خواهد شد.

وی افزود: برای تدوین این سند ابتدا بانک اطلاعاتی آسبهای اجتماعی و شناسنامه اجتماعی استان البرز تهیه می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس شناسایی مناطق آسیب خیز، نوع آسیب های اجتماعی و اینکه کدام منطقه بیشتر از سایر مناطق با آسیبهای اجتماعی مواجه است مورد بررسی قرار می گیرد.

عباس زاده گفت: پس از بررسی ها و انجام مطالعات کارشناسی، راهکارهای موجود برای کنترل و کاهش این نوع آسیبها ارایه می شود.

وی اضافه کرد: همچنین آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی از دیگر برنامه های در دست اقدام دفتر آسیب های اجتماعی استان البرز است که در صدد اجرایی شدن آن هستیم.

عباس زاده در ادامه به تحلیل آسیب های اجتماعی پرداخت و به مسایلی چون بهره گیری از ظرفیت های غنی دین مبین اسلام، مبانی فرهنگی و ملی کشور و برنامه ریزی برای مشارکت مردمی سازمان های مردم نهاد اشاره کرد.

وی ارتباط و هماهنگی بیش از پیس بسیاری از ارگانهای استان البرز را در کنترل آسیب های اجتماعی بسیار موثر دانست و گفت: سازمان بهزیستی خود را ملزم می داند از تمام ظرفیت ها صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان بخصوص علمای حوزه برای کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کند.