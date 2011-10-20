  1. استانها
  2. البرز
۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

شناسنامه اجتماعی البرز تدوین می شود

شناسنامه اجتماعی البرز تدوین می شود

کرج - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول دفتر آسیبهای اجتماعی اداره کل بهزیستی البرز از تدوین شناسنامه اجتماعی این استان خبر داد.

معصومه عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سند استانی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی این استان تدوین خواهد شد. 

وی افزود: برای تدوین این سند ابتدا بانک اطلاعاتی آسبهای اجتماعی و شناسنامه اجتماعی استان البرز تهیه می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس شناسایی مناطق آسیب خیز، نوع آسیب های اجتماعی و اینکه کدام منطقه بیشتر از سایر مناطق با آسیبهای اجتماعی مواجه است مورد بررسی قرار می گیرد.

عباس زاده گفت: پس از بررسی ها و انجام مطالعات کارشناسی، راهکارهای موجود برای کنترل و کاهش این نوع آسیبها ارایه می شود.

وی اضافه کرد: همچنین آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی از دیگر برنامه های در دست اقدام دفتر آسیب های اجتماعی استان البرز است که در صدد اجرایی شدن آن هستیم.

عباس زاده در ادامه به تحلیل آسیب های اجتماعی پرداخت و به مسایلی چون بهره گیری از ظرفیت های غنی دین مبین اسلام، مبانی فرهنگی و ملی کشور و برنامه ریزی برای مشارکت مردمی سازمان های مردم نهاد اشاره کرد.

وی ارتباط و هماهنگی بیش از پیس بسیاری از ارگانهای استان البرز را در کنترل آسیب های اجتماعی بسیار موثر دانست و گفت: سازمان بهزیستی خود را ملزم می داند از تمام ظرفیت ها صاحب نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان بخصوص علمای حوزه برای کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کند.

کد مطلب 1438358

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها