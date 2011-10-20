دیواری که وزیر ارشاد را به مجلس کشاند/ امیرخانی خیره به «افق»

به گزارش خبرنگار مهر، مرور اخبار فرهنگ و ادب را در هفته‌ای که گذشت با مهم‌ترین خبر این هفته یعنی مسدود شدن غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و جنجال‌های بعد از آن آغاز می‌کنیم.

همه‌چیز درباره نحوه حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانفکورت

شصت و سومین دوره این نمایشگاه بین‌المللی در حالی به پایان رسید که غرفه ایران از همان آغاز نمایشگاه و به دلیل حضور نیافتن مسئولان آن، مسدود شده بود.

مسئولان نمایشگاه کتاب فرانکفورت این کار را بر اساس قوانین متداول این نمایشگاه و با کشیدن حائلی جلوی این غرفه - که در سالن شماره 5 نمایشگاه قرار داشت - انجام دادند.

«مهر» بلافاصله پس از این اتفاق دلیل آن را از احسان‌الله حجتی مدیرعامل سابق موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی که برنامه‌های مربوط به حضور ایران را در فرانکفورت تنظیم کرده بود، جویا شد که حجتی در واکنش به این اتفاق گفت: تا زمانی که من در موسسه مسئولیت داشتم یعن(15 شهریور) ثبت‌نام مقدماتی برای شرکت در این نمایشگاه طبق روال هر ساله انجام شده بود اما پولی برای اجاره غرفه واریز نشده بود.

در ادامه این ماجرا «علی زارعی نجفدری» مدیرعامل موسسه انتشاراتی علمی فرهنگی که در فرانکفورت حضور داشت، با انتقاد از آنچه «بی‌تفاوتی سفارت ایران در آلمان نسبت به حضور کشورمان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت» خواند، از وزارت امور خارجه خواست تا سفیر ایران را نسبت به مسائل فرهنگی «توجیه» کند.

وی همچنین از دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیگیری دلایل حضور نیافتن مسئولان ایرانی در غرفه‌شان در این نمایشگاه خبر داد.

اما علیرضا شیخ عطار سفیر ایران در آلمان به این اظهارات واکنش نشان داد و یکی از دلایل اصلی آنچه را «حضور ناموفق ایران در این نمایشگاه در دو دهه گذشته» خواند، تسلط نداشتن نمایندگان کشورمان به زبان‌های خارجی دانست.

وی همچنین با اشاره به سپری شدن یک سال از انتصاب «بهمن دری» به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد، حضور ایران را در این نمایشگاه و سایر رویدادهای مربوط به حوزه‌های فرهنگی در این مدت، بسیار ضعیف ارزیابی کرد و گفت: با چنین مدیریت ضعیف اجرایی، نمی‌توانیم از فرصت‌های مهم فرهنگی در جهان استفاده کنیم.

در ادامه این ماجرا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم سکوت خود را شکست و در جمع خبرنگاران گفت: در این رابطه با من تماس گرفتند و من هم بررسی کردم؛ ظاهراً مشکلی در صدور روادید پیش آمده بود و ویزای دو، سه نفر از مدیران که قرار بوده در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت کنند، صادر نشده است.

سیدمحمد حسینی افزود: غرفه‌ای هم اجاره شده بود و قرار بود مسئولانی از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در آن شرکت کنند که به هر حال نتوانستند این کار را انجام دهند.

واکنش معاون فرهنگی وزیر ارشاد به این اتفاق اما از همه جالبتر بود؛ «بهمن دری» ضمن توصیف اظهارات سفیر ایران در آلمان به «گل زدن به دروازی خودی و فراموش کردن قاعده بازی» مسدود شدن غرفه ایران را در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، از حضور کشورمان در آن تأثیرگذارتر ارزیابی کرد.

وی که برخلاف شیخ عطار، تاکید کرده که نمایشگاه کتاب فرانکفورت را بزرگترین و استثنایی‌‌ترین واقعه فرهنگی نمی‌داند، گفت: اینکه به بهانه شرکت در نمایشگاه و یا دریافت ویزا به هر ذلتی تن بدهیم و یا به عزت و کرامت ایران و ایرانی مسلمان خدشه وارد شود، ما این را تحمل نخواهیم کرد و البته معتقدم مسدود شدن غرفه ایران، از برون‌داد شرکت در نمایشگاه تأثیرگذارتر بود.

اما ماجرای حضور ایران در نمایشگاه کتاب فرانفکورت به همین جا ختم نشد و نمایندگان مجلس هم وارد گود شدند؛ غلامعلی حداد عادل، محمدجواد آرین‌منش، علی مطهری، ستار هدایت‌خواه و سیدعلی حسینی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هر کدام در گفتگوهایی جداگانه با رسانه‌ها، خواستار توضیحات وزارت ارشاد در این باره شدند.

آنها متفق‌القول معتقدند که مسئولان فرهنگی دولت نباید کم‌کاری خودشان را در شصت و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانفکورت که به مسدود شدن غرفه ایران انجامید، به حساب دشمنی غرب با کشورمان بگذارند.

بر اساس آخرین اخبار، قرار است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته آینده در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند تا در یک جلسه غیرعلنی پاسخگوی سوالات نمایندگان در این باره و البته برخی دیگر از موضوعات فرهنگی باشد.

امیرخانی خیره به «افق»

اما بشنوید از رضا امیرخانی که دو کتابش را که پیش از این از سوی انتشارات سوره مهر منتشر می‌شد، برای چاپ‌های جدید به یک ناشر دیگر (افق) سپرده است.

این نویسنده اخیراً رمان «من او» خود را که «سوره مهر» پیش از این 32 بار آن را چاپ کرده بود، به «افق» سپرد و چاپ 33 این کتاب به زودی در 600 صفحه با قطع رقعی و جلد شومیز و قیمت 8000 تومان از سوی این ناشر منتشر می‌شود.

این اتفاق برای رمان «ارمیا» امیرخانی هم افتاد و او ترجیح داد این کتابش را هم پس از 21 بار چاپ از سوی «سوره مهر» از این ناشر پس بگیرد و آن را هم به «افق» بسپارد.

امیرخانی خود تاکنون در این باره اظهالر نظری نکرده اما به نظر می‌رسد او قصد داشته باشد از این پس کتاب‌هایش را برای چاپ به نشر «افق» بسپارد. هم‌اکنون نیز کتاب‌های «نفحات نفت» و «جانستان کابلستان» امیرخانی توسط افق منتشر می‌شود.

اظهارات تامل‌برانگیز «کریمی» پس از برکناری از دفتر تبلیغات وزارت ارشاد

خبر مهم دیگری که در هفته گذشته توجه اهالی فرهنگ و صنعت تبلیغات را به خود معطوف کرد، برکناری علیرضا کریمی از سمت مدیرکلی دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد بود.

او در گفتگویی با خبرنگار مهر دلیل برکناری خود را، مخالفتش با تبلیغات کالاهای داخلی در شبکه‌های ماهواره‌ای عنوان کرد و گفت: این روزها هر اتفاقی می‌افتد، می‌گویند دست جریان انحرافی در کار است اما این را خوب می‌دانم که شبکه‌های ماهواره‌ای معاند نظام از برکناری من خیلی خوشحال خواهند شد.

کریمی چند هفته پیش از برکناری، در نشستی خبری از ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای سخن گفت و نسبت به لغو مجوز برخی شبکه‌های دارای مجوز به سبب عدول از قوانین مربوط به تبلیغات، هشدار داد و پس از برکناری خود هم نیز بر مواضع قبلی خود، قویاً پافشاری کرد.

وی گفت: هنوز هم معتقدم وجود شبکه‌های ماهواره‌ای بجز شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مجاز، مخالف قانون مصوب مجلس در سال 1385 است که صراحتاً می‌گوید استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای بجز برای صدا و سیما ممنوع است.

یک روز پس از این برکناری، احسان‌الله حجتی - که پیشتر مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی بود - با دریافت حکمی از جانب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جایگزین علیرضا کریمی در اداره کل دفتر تبلیغات این وزارتخانه شد.

تکیه «سرشار» بر کرسی «ولایتی»

اما بشنوید از تغییرات در هیئت مدیره انجمن قلم ایران که بر اساس آن «محمدرضا سرشار» به عنوان رئیس این انجمن انتخاب شد و جای دکتر علی‌اکبر ولایتی را گرفت.

در این جلسه همچنین «محسن پرویز» به عنوان نایب رئیس، «راضیه تجار» به عنوان دبیر و «عباسعلی براتی‌پور» به عنوان خزانه‌دار انجمن قلم ایران انتخاب شدند.

ترکیب جدید هیئت مدیره این انجمن در نخستین جلسه اعضای راهیافته به این هیئت مشخص شد.

صلاحی: انتقال میراث صفارزاده به کتابخانه ملی، قانونی انجام شد

در هفته‌ای که گذشت رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران یک نشست خبری برگزار کرد و در آن به انتقادات رئیس بنیاد بیداری درباره نحوه انتقال برخی اموال مربوط به دکتر وصال (همسر طاهره صفارزاده) به شعبه این سازمان در استان فارس واکنش نشان داد و این انتقال را کاملاً قانونی دانست.

اسحاق صلاحی گفت: دکتر وصال وارثی نداشته و به همین خاطر بعد از فوتش، بحث میراث او در مجرای دادگستری قرار می‌گیرد. اما خانم طاهره صفارزاده (همسر دکتر وصال) این تلقی را داشته است که اموال همسرش به او می‌رسیده است و البته این مسئله هم از طریق اخوی او (جلال صفارزاده) یا وکیل ایشان پیگیری شده است.

رئیس کتابخانه ملی افزود: اما دادسرای شیراز به دلیل داشتن مدرک خیلی روشن و شفاف، در آن مقطع همه این اموال و دارایی‌‌ها را بلوکه می‌کند و نهایتاً سازمان اسناد و کتابخانه ملی با هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی استان فارس و همکاری قوه قضائیه، مبلغ مربوط به این اموال را به حساب دادسرای شیراز واریز کرده و 173 اثر را اعم از کتاب، یادداشت، لوح، نسخ خطی، عکس و نقاشی که مهمترین آنها مربوط به کمال‌الملک بوده است، به صورت کاملاً قانونی خریداری می‌کند.

به گفته وی، تمام این اموال تحویل مرکز اسناد ملی در استان فارس شده ولی این سازمان نه وارد بحث اموال غیرمنقول دکتر وصال شده و نه چنین تصمیمی هم دارد.

«باغ کتاب» برای نمایشگاه 92 آماده می‌شود

اما بشنوید از روند آماده‌سازی «باغ کتاب» تهران؛ آنگونه که علی‌اکبر اشعری مدیر این پروژه گفته همزمان با عملیات اجرایی و ساختمانی، کارگروه‌های مختلفی برای پیشبرد بحث‌های محتوایی پروژه شامل IT، هویت‌یابی، کتاب‌درمانی و ساختار و تشکیلات تشکیل شده‌اند و هر یک مسئولیت بخشی از مسائل محتوایی پروژه «باغ کتاب» را بر عهده دارند.

وی ابراز امیدواری کرد این پروژه تا پایان سال آماده بهره‌برداری شود و با منتفی دانستن احتمال برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در سال آینده در «باغ کتاب» در عین حال گفت: نمایشگاه کتاب سال 92 می‌تواند در «باغ کتاب» برگزار شود.



در حال حاضر پروژه «باغ کتاب» در فضایی بالغ بر 65 هزار متر مربع از 110 هزار مترمربعی که در ضلع غربی کتابخانه ملی به آن اختصاص یافته است، در حال احداث است و به گفته اشعری به حدود 80 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. 8000 متر مربع از در این پروژه به بخش کودک و نوجوان، 16 هزار مترمربع آن به بخش نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب، 2000 مترمربع آن به بخش منابع غیرکتابی، 6000 مترمربع هم به برپایی نمایشگاه‌های فصلی یا مقطعی کتاب اختصاص دارد و در عین حال یک سالن 600 نفره و 4 سالن 120 تا 150 نفره هم در حال ساخت است.



حذف «روز ملی صنعت چاپ» از الزامات تقویم

خبر مهم دیگری که در هفته گذشته توجه اهالی نشر و صنعت چاپ را به خود جلب کرد، حذف مناسبت «روز ملی صنعت چاپ» از الزامات تقویم بود.

بر اساس اعلام رضا یعقوبی، معاون اداره‌کل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، درج این مناسبت در تقویم رسمی کشور (11 شهریور) به بخش ضمیمه تقویم منتقل شده که البته موسسات چاپ کننده تقویم، الزامی به درج آن در تقویم‌هایشان ندارند هر چند این کار بلامانع است.

به گفته این مقام مسئول در شورای فرهنگ عمومی کشور، علاوه بر «روز ملی صنعت چاپ» بیش از 10 مناسبت دیگر تقویم از متن به ضمیمه آن انتقال یافته است که به زودی این تغییرات و دلایل انتقال مناسبت‌های یادشده به ضمیمه تقویم که دوبرگی است، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

یعقوبی تاکید کرد: تغییرات تقویم 1391 که مصوبه شورای فرهنگ عمومی کشور بوده، به تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم رسیده و لازم‌الاجراست.

روز ملی صنعت چاپ در سال 1382 وارد تقویم شد و از آن زمان تاکنون هر ساله به این مناسبت برنامه‌هایی در سطح ملی در روز 11 شهریور برگزار می‌شد.