330 هزار راس دام در شهرستان دهلران مایه کوبی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا غلامی اظهار داشت: رسالت دامپزشکی در تامین سلامت غدایی مردم با عنایت به تامین بخشی از نیازهای غذایی جامعه از طریق فرآورده های دامی وهمچنین وجود بیماری مشترک بین انسان و دام مهم و حائز اهمیت است.

وی با اشاره به وسعت شهرستان، اقلیم خاص منطقه، پراکندگی دامداران و کمبود منابع و امکانات پشتیبانی گفت: دامپزشکی دهلران علی رغم مشکلات فوق در انجام رسالت خود با توجه به اقدامات انجام شده خوب عمل کرده است.

رئیس اداره دامپزشکی دهلران گفت: در شش ماهه سال جاری بیش از 330 هزار راس دام مایه کوبی شده اند.

غلامی از اجرای فاز اول تب برفکی در شهرستان خبرداد و گفت: در این مرحله بیش از 11هزار راس گاو وگوساله مایه کوبی تب برفکی شده اند.

وی گفت: بیش از 15 هزار راس گوسفند و بز، گاو و گوساله در سطح شهرستان در راستای مبارزه با بیماریها سم پاشی شده اند.

