انقلاب مصر ضربه کاری بر پیکره وهابیت بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا غریب رضا شامگاه چهارشنبه در نشست دینداری در عصر ارتباطات که در دانشکده اصول الدین قم برگزار شد اضافه کرد: فضای کشورهای اسلامی و مصر مانند گذشته نیست که وهابیون تاثیرگذاری زیادی داشته باشند و همین موقعیت فضا را برای حضور ما در کشورهای اسلامی به خصوص از طریق فضای مجازی فراهم کرده است.



وی اظهار داشت: اغلب جوانان مصری نگاه مثبتی به شیعه دارند و همزیستی را به ویژه در عرصه مشترکات سیاسی مانند اسرائیل ستیزی می‌پذیرند.



این محقق بیان داشت: گفتمان تند سلفی‌ها و وهابیون با همه سرمایه گذاری که در مصر انجام دادند در حال تضعیف است و انقلاب مصر ضربه کاری به آن وارد کرد.



حنای وهابیت در مصر رنگی ندارد



مسئول موسسه گفتگوی دینی قم با بیان اینکه عربستان بیشترین سرمایه گذاری را کرد تا انقلاب مصر به ثمر نرسد و حسنی مبارک محاکمه نشود تصریح کرد: جوانان مصری از وهابیت متنفر شده‌اند چون جلوی انقلاب آن‌ها ایستاد و از مبارک دفاع کرد اگرچه اخیرا با تشکیل احزابی مانند حزب النور تلاش می‌کنند تاثیر از دست رفته خود را بازسازی کنند.



غریب رضا بیان داشت: الگوی فکری و سیاسی انقلاب اسلامی در بستر کنونی می‌تواند خیلی موثر باشد و تحولات منطقه در رشد و پیشرفت تشیع بسیار اثرگذار بوده است.



وی افزود: امام خمینی (ره) هم توانست تشیع اعتقادی و هم تشیع سیاسی را در جهان و به خصوص دنیای اسلام گسترده کند و حتی اگر کسانی هم عقیده با شیعه نباشند اما در تشیع سیاسی مبانی ما مانند ظلم ستیزی و جهاد و شهادت را قبول دارند و به ائمه (ع) تاسی عملی دارند.



این محقق گفت: تا چندی قبل فضای پلیسی شدیدی بر کشورهای اسلامی حاکم بود اما اکنون این فضا شکسته شده است و می‌توانیم با مخاطبانمان در دیگر کشور‌ها ارتباط برقرار کنیم.



مسئول موسسه گفتگوی دینی قم با اشاره به سفر مبارک سال قبل رهبری به قم بیان داشت: ایشان در یکی از جلسات خود که ظاهرا با جامعه مدرسین بود عنوان کرده بودند که بزرگان مذاهب دیگر را به کشور دعوت کنید و مشت و مال علمی بدهید؛ الان فضا برای این کار فراهم است و به خصوص از طریق فضای مجازی می‌توان به مجادله و مباحثه علمی با بزرگان مذاهب دیگر پرداخت.



زبان خارجی در حوزه مظلوم است



غریب رضا زبان دانی را مقدمه این کار دانست و تاکیدکرد: حوزه در بحث زبان خارجی می‌لنگد و باید کاری جدی صورت گیرد؛ زبان در حوزه مظلوم است و زشت است که علمای حوزه زبان بلد نباشند.



وی تاکید کرد: ما در مبانی محتوا چیزی کم نداریم اما باید روش‌ها و ابزار خود را برای انتقال این محتوا تقویت کنیم و برای آن سرمایه گذاری داشته باشیم.