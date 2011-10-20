درگیری شدید در شهر سرت / شخص مهمی در این شهر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القنات، منابع وابسته به انقلابیون با اشاره به بازپس گیری مناطقی که دو روز قبل در سرت از دست داده بودند مواضع نیروهای قذافی در این شهر را زیر آتش شدید خود قرار دادند.

منابع وابسته به انقلابیون درباره کندی روند تسلط شورای انتقالی بر سرت بیان کردند: ما به صورت گام به گام حرکت می کنیم، ما 42 سال صبر کرده ایم.

از سوی دیگر "جعفر الشریف" از فرماندهان جنگی در شهر سرت گفت: به طور حتم شخص مهمی در این شهر است که نیروهای قذافی به شدت از آن حمایت می کنند اگر این گونه نیست پس چرا تک تیراندازان این گونه دفاع می کنند؟

"علی الرکابی" یکی دیگر از فرماندهان بیان کرد: درگیری ها در چهار یا پنج خیابان کوی شماره دو در سرت در جریان است و این درگیری ها بسیار شدید است.

شایان ذکر است که انقلابیون توانسته اند که شهر بنی ولید را آزاد کنند، اما تاکنون موفق نشده اند که سرت را به طور کامل به کنترل خود درآورند.