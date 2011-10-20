تظاهرات در شیلی باز هم به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اعتراضات مردم شیلی به نظام آموزشی این کشور همچنان ادامه دارد. در جدیدترین دور از این اعتراضات حدود 100 هزار نفر به خیابان های شهر سانتیاگو آمده و خواستار اصلاح سیستم آموزشی شدند.

این اعتراضات که در ابتدا بصورت مسالمت آمیز برگزار می شد با دخالت پلیس به خشونت کشیده شده و طی آن دهها نفر مجروح شدند. در همین حال دولت شیلی از اجرای حالت فوق العاده در این کشور خبر داد.

این در حالی است که اعتراضات مردمی در شیلی وارد پنجمین ماه خود شده است. معترضان خواستار نظام آموزشی رایگان و امکان آموزش عمومی برای همه شهروندان هستند.

دانشجویان و معلمان شیلیایی از 5 ماه قبل اعتراض خود را به سیاست های آموزشی دولت آغاز کرده و در این مدت بطور مرتب با پلیس شیلی درگیر شده اند. آنها علاوه بر افزایش بودجه های دولتی در بخش آموزش خواستار ایجاد تغییرات در کابینه شیلی نیز هستند.