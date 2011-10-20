رفع مشکلات نابینایان گلستان نیاز به برنامه ریزی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایروانی صبج پنجشنبه در بازدید مشترکت با استاندارد استان از مرکز آموزشی روزانه نابینایان در گرگان، به همکاری بیشتر با اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در جهت رفع مشکلات نابینایان عزیز استان تأکید کرد.



وی گفت: باید با بسترسازی درست در زمینه امکانات رفاهی افراد نابینا بتوانیم این عزیزان را یاری دهیم.



وی عنوان کرد: از جمله امکاناتی که باید برای این افراد فراهم شود، آموزش خط بریل، مناسب‌سازی مسیرها، گویا ‌کردن آسانسورها، امکانات آموزشی و دیگر خدمات رفاهی را شامل می‌شود.

ایروانی افزود: از جمله خدماتی که اداره کل بهزیستی استان گلستان به این عزیزان ارائه می دهدف پذیرش و ارائه خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی به نابینایان و پیگیری آن، ارائه خدمات آموزشی توانبخشی در جهت افزایش توانمندی معلولان نابینا از طریق آموزش تحرک و جهت‌یابی و مهارت های روزانه، آموزش خط بریل، نحوه استفاده از لوح و قلم ویژه نابینایان، ماشین تحریر بریل، سوادآموزی و ارتقای قدرت یادگیری، استفاده از کتاب بریل و نوار و در صورت لزوم ارائه آموزش های حرفه‌آموزی کاربردی به صورت روزانه است.