به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرف رشیدی، افزود:‌ فقدان مهارت شغلی و بیکاری ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی در جامعه ماست.

وی تاکید کرد:‌ هر چند عوامل متعددی در بروز بزه تاثیرگذارند، ولی عدم مهارت شغلی و بیکاری عامل غالب ناهنجاری هاست و باید تلاش شود زمینه های تخلف در جامعه به خوبی شناسایی و پیشگیری لازم صورت گیرد .

رشیدی با اشاره به بستر مناسب آموزش فنی و حرفه ای ایجاد شده در زندان‌ها، فرصت موجود را برای مددجویان بسیار مغتنم عنوان نمود و تصریح کرد: چنانچه مددجویان بخواهند، می توانند از تسهیلات فراهم شده برای ارتقاء مهارت شغلی خود به خوبی بهره گیری و علاوه بر پر کردن اوقات فراغت خود و فراگیری آموزش‌های فنی لازم، زمینه بهره مندی از تسهیلات اشتغال پس از آزادی را نیز مهیا کنند.

وی ادامه داد: به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش همه خادمین عرصه اصلاحی و تربیتی ایجاد تغییر نگرش و فراهم نمودن زمینه مناسب بازگشت توانمند و شرافتمندانه مددجویان به جامعه است و مددجویان باید قدردان این مواهب الهی باشند.

مدیر کل زندان های کرمانشاه گفت: باید به فرهنگ بومی و بافت اقلیمی منطقه و نیاز بازار کار، در برنامه ریزی و ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای مورد توجه باشد.

رشیدی در پایان افزود: لازمه تحقق اهداف اشتغال، شناسایی دقیق وضعیت موجود، نیاز بازارکار و آموزش متناسب است و مسئولان اشتغال و حرفه آموزی در تدوین برنامه های آموزشی باید به تمام شاخصه‌های مورد نظر توجه و با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای رشته‌های کاربردی را پیش بینی و در سطح زندانها اجرایی کنند.