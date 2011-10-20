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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-10/

اعطای دکترای افتخاری فلسفه دانشگاه قرقیزستان به لاریجانی

اعطای دکترای افتخاری فلسفه دانشگاه قرقیزستان به لاریجانی

رئیس دانشگاه ملی قرقیزستان با اعطای دکترای افتخاری فلسفه به رئیس مجلس شورای اسلامی از تلاش های لاریجانی برای تعمیق روابط ملت ایران و قرقیزستان تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قرقیزستان امروز پنجشنبه در دومین روز سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به قرقیزستان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه از دانشگاه ملی قرقیزستان بازدید کردند، پس از سخنرانی لاریجانی در جمع دانشجویان دکترای افتخاری این دانشگاه به رئیس مجلس شورای اسلامی اعطا شد.

رئیس دانشگاه ملی قرقیزستان خطاب به لاریجانی با اشاره به اینکه شما با مشکلات کشور  قرقیزستان آشنا هستید  گفت: شما به خوبی کار تدریس فلسفه به عنوان پروفسور این رشته و کار سیاست را تلفیق کردید بنابراین اساتید دانشگاه ما تصمیم گرفتند دکترای افتخاری فلسفه این دانشگاه را به شما اعطا کنند.

وی تصریح کرد: به خاطر فعالیت جنابعالی برای توسعه روابط ملت ایران و قرقیزستان و سهم بزرگی که جنابعالی در تدریس دانشگاهی ایفا می کنید دانشگاه ملی قرقیزستان عنوان افتخاری پروفسورای فلسفه را نیز به شما اعطا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه در راس هیئت پارلمانی وارد کشور  قرقیزستان شد و ضمن دیدار با رئیس پارلمان و رئیس جمهور این کشور ، از پارلمان  قرقیزستان  دیدار کرد.

کد مطلب 1438392

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