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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۱

در چهار محال و بختیاری/

80 درصد واحدهای صنعتی استاندارد ملی را دریافت کرده اند

80 درصد واحدهای صنعتی استاندارد ملی را دریافت کرده اند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان چهار محال و بختیاری گفت: 80 درصد واحد های صنعتی و تولیدی در استان نشان استاندارد ملی را دریافت کرده اند.

عبدالله نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از 170 واحد صنعتی  در این استان 80 درصد واحد های صنعتی نشان استاندارد را دریافت نموده اند اظهار داشت: در حال حاضر در راستای نظارت برکیفت کالا های صنعتی و تولیدی در این استان 12 آزمایشگاه همکار در زمینه های مختلف با همکاری بخش خصوصی در این استان فعالیت می کنند.

وی افزود: در شش ماهه سال جاری ده فقره پروانه استاندارد به دلیل عدم رعایت استاندارد های لازم در سطح استان تعلیق شده اند.

نظری بیان داشت: در شش ماهه نخست سال در طی بازرسی ها و نمونه برداری های صورت گرفته از عرضه طلا در استان مصنوعات سکه پارسیان به صورت پلمپ و بدون استاندارد مشاهده شده که برای این مراکز پرونده تشکیل و به مراجع قانونی ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه در مصنوعات بازرسی شده وزن درج شده بر روی بسته بندی مطابقت با محموله نداشته است یاد آور شد: هم استانی از خرید مصنوعات طلا گرد ، مدور و پلمپ شده و فاقد نشان استاندارد جدا خود داری نمایند.

کد مطلب 1438394

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