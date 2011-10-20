سازمان ملل 1.3 میلیارد دلار برای بازسازی زیرساختهای ساحل عاج می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمیدرضا نوبختی در جلسه اتاق بازرگانی گلستان و در نشست با فعالان اقتصادی افزود: اوضاع کشور ساحل عاج، یک شرایط عادی و مناسب برای سرمایه گذاری است.

وی گفت: حدود 40 تا 45 درصد مردم این کشور، مسلمان هستند و حدود 100 هزار لبنانی نیز در این کشور زندگی می کنند که اکثر آنها در کار تجارت هستند.

حمید دامغانی رئیس اتاق گرگان، با تقدیر از توجه ویژه سفیر ایران در ساحل عاج به توسعه روابط اقتصادی دو کشور و حضور در گرگان، خواستار توجه بیشتر بازرگانان و فعالان اقتصادی استان در بازارهای افریقایی شد.

وی اعلام کرد: اتاق گرگان آمادگی دارد در قالب اعزام هیئت تجاری به ساحل عاج و همچنین میزبانی هیات های تجاری از آن کشور؛ به توسعه روابط تجاری بین دو کشور کمک کند.

نوبختی به منظور آشنایی با توانمندیهای اقتصادی استان به گرگان سفر کرده است.

نوبختی در این سفر ضمن بازدید از مراکز صنعتی و تولیدی استان، از نزدیک با پتانسیل های اقتصادی استان آشنا شد.