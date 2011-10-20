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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

نوبختی:

سازمان ملل 1.3 میلیارد دلار برای بازسازی زیرساختهای ساحل عاج می دهد

سازمان ملل 1.3 میلیارد دلار برای بازسازی زیرساختهای ساحل عاج می دهد

گرگان - خبرگزاری مهر: سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری ساحل عاج گفت: سازمان ملل متحد 1.3 میلیارد دلار برای بازسازی زیرساخت های ساحل عاج از طریق صندوق بین المللی و بانک جهانی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمیدرضا نوبختی در جلسه اتاق بازرگانی گلستان و در نشست با فعالان اقتصادی افزود: اوضاع کشور ساحل عاج، یک شرایط عادی و مناسب برای سرمایه گذاری است.

وی گفت:  حدود 40 تا 45 درصد مردم این کشور، مسلمان هستند و حدود 100 هزار لبنانی نیز در این کشور زندگی می کنند که اکثر آنها در کار تجارت هستند.

حمید دامغانی رئیس اتاق گرگان، با تقدیر از توجه ویژه سفیر ایران در ساحل عاج به توسعه روابط اقتصادی دو کشور و حضور در گرگان، خواستار توجه بیشتر بازرگانان و فعالان اقتصادی استان در بازارهای افریقایی شد.

وی اعلام کرد: اتاق گرگان آمادگی دارد در قالب اعزام هیئت تجاری به ساحل عاج و همچنین میزبانی هیات های تجاری از آن کشور؛ به توسعه روابط تجاری بین دو کشور کمک کند.

نوبختی به منظور آشنایی با توانمندیهای اقتصادی استان به گرگان سفر کرده است.

نوبختی در این سفر  ضمن بازدید از مراکز صنعتی و تولیدی استان، از نزدیک با پتانسیل های اقتصادی استان آشنا شد.

کد مطلب 1438395

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