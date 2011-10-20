مراسم افتتاحیه برگزار شد/ از ممنوع المصاحبه شدن کمانداران تا غیبت مسئولان!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن عصر چهارشنبه پس از یک ساعت تاخیر زمانی نسبت به ساعت اعلام شده در ساعت 17:45 آغاز شد. در این مراسم سفرای کشورهای کره جنوبی، اندونزی و تایلند به همراه نایب رئیس فدراسیون جهانی تیروکمان و کنفدراسیون این رشته ورزشی در آسیا از جمله مهمترین میهمانان بودند.

در مراسم افتتاحیه مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا تنها مسئولان فدراسیون تیروکمان کشورمان حاضر بودند. غیبت سئوال برانگیز مسئولان ورزشی کشورمان در حالی در مراسم افتتاحیه مسابقات تیروکمان قهرمانی آسیا تکرار شد که هفته پیش شاهد برگزاری مسابقات قهرمانی قایقرانی آسیا و انتخابی المپیک در تهران بودیم، رقابت‌هایی که تیم ایران برای نخستین بار به عنوان قهرمانی آسیا رسید و قایقرانان کشورمان برای اولین بار صاحب دو سهمیه کانوئینگ در المپیک شده بودند.

از حواشی این مراسم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* در ابتدای این مراسم بعد از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، کریم صفایی رئیس فدراسیون تیروکمان کشورمان ضمن خوش آمد گویی به میهمانان آرزوی موفقیت و خوشحالی در مدت اقامت‎شان در ایران کرد. وی ورود ورزشکاران تیروکمان را در حالی به ایران خوشامد گفت که از آرش کمانگیر اسطوره این ورزش در ایران نام برد.

* در ادامه مراسم، نایب رئیس فدراسیون جهانی تیروکمان پیام "اردنر" رئیس ترکیه‌ای فدراسیون جهانی را برای حاضرین قرائت کرد. "اردنر" در بخشی از پیام خود صمیمانه ترین تبریک‌ها را برای حضور میهمانان در تهران به آنها تقدیم کرد و گفت: تیروکمان آسیا در این سال‌ها مورد توجه بوده و حتی سطح آن فراتر از آسیا رفته است. رقابت‌هایی که هم اکنون در تهران برگزار می شود جزو مهمترین رقابت‌های سال جاری است زیرا که در آن شاهد توزیع سهمیه المپیک خواهیم بود.

* "دکتر اوم" نایب رئیس کنفدراسیون تیروکمان آسیا هم پیام رئیس این فدراسیون در آسیا را به حاضرین تقدیم کرد و گفت: از حضور همه تیم‌ها و تلاش میزبان برای برگزاری این مسابقات تشکر می کنم. تیروکمان آسیا در این سال‌ها توسعه و رشد سریعی داشته و جای خود را در جهان پیدا کرده است. کمانداران آسیایی در مسابقات جهانی "تورینو" ایتالیا جایگاه خود را به همه اثبات کردند. من امیدوارم کمانداران آسیا در کسب سهمیه المپیک لندن در این مسابقات موفق باشند. این اولین گام برای پیروزی آنهاست.

* در ادامه مراسم، رژه تیم‌های شرکت کننده، اجرای رقص محلی، موسیقی محلی توسط گروه نینوا، نمایش ورزش باستانی، اجرای موسیقی توسط گروه بین المللی ایلیا و ... برگزار شد.

* رقص آرام و محلی اجرا شده در این مراسم باعث شد تا کمانداران کشورهای مختلف پس از پذیرایی بین مراسم از برگزاری برنامه‌ها خسته شده و سالن را ترک کنند. در هنگام اجرای زیبای موسیقی گروه ایلیا به غیر از ایرانی ها و مسئولان خارجی، تنها تیم های اندونزی، نپال و سنگاپور در سالن حاضر بودند.

* در پایان هم آتش بازی در محوطه سایت تیروکمان آزادی پایان بخش مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها شد.

* با توجه به دیر آماده شدن سایت تیروکمان آزادی، نظم زیادی در حاشیه مراسم افتتاحیه به چشم نمی خورد.

* تمامی اعضای تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان از سوی فدراسیون تیروکمان تا پایان رقابت ها، ممنوع المصاحبه شده‌اند!

هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان و انتخابی المپیک لندن از 28 مهر ما تا دوم آبان ماه در تهران برگزار می شود. در این رقابتها 6 سهمیه المپیک بین کمانداران ریکرو زن و مرد توزیع می شود.