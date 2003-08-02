مربي تيم واليبال جوانان : با حذف يك پاسور استرس را كم كرديم

محمد وكيلي ، مربي تيم وايبال جوانان ايران با اعلام اين مطلب به خبرگزاري مهر گفت : متاسفانه استرس بسيار زيادي بين پاسورهاي تيم وجود داشت و ما براي اينكه فشار رواني تيم كاهش پيدا كند ، مجبور شديم يكي را خط بزنيم كه پس از مشورتهاي زياد تصميم گرفتيم كه "به نژاد" را حذف كنيم .

وي افزود : اردوي هفتم ما از روز يكشنبه آغاز خواهد شد و در نظر داريم قبل از آ؛از اردوي هشتم يعني روز 22 مرداد ماه جاري به مشهد رفته و سپس آخرين اردو را در تهران برگزار كنيم .

وكيلي در پايان با اشاره به نياز مبرم تيم به ديدارهاي تداركاتي ، مسابقه با تيم لوژنيكي روسيه و تيم پاس را مهمترين ديدارهاي تيم جوانان خواند و اظهار اميدواري كرد كه با حضور زودهنگام كانادائي ها در تهران ، يكي دو مسابقه هم با اين تيم برگزار شود .