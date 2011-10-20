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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-7/

لاریجانی با مفتی اعظم قرقیزستان دیدار کرد

لاریجانی با مفتی اعظم قرقیزستان دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مفتی اعظم قرقیزستان گفت: اگر مسلمانان احساس می کردند که نسبت به یکدیگر وظیفه دارند وضعشان بهتر از این بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قرقیزستان علی لاریجانی امروز پنجشنبه در دومین روز سفر خود به قرقیزستان،  با مفتی اعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد.

وی خطاب به "چوباق حاجی جلیل اف مفتی اعظم قرقیزستان  با تشکر از مواضع این کشور گفت: مشکلات دنیای اسلام متعدداست و مسئله فلسطین از اهمیت بسزایی در این بین برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه ملت فلسطین چند دهه است که تحت ظلم قرار دارد افزود: اگر مسلمانان همه مثل شما فکر می کردند و احساس می کردند که نسبت به دیگران وظیفه دارند وضعشان بهتر بود.

چوباق حاجی جلیل اف با بیان اینکه مسئله فلسطین در دین ما بسیار مهم است گفت: اگر یک مسلمان به مسئله مسلمان دیگر فکر نکند مسلمان نیست.

وی ادامه داد: باید مسائل مسلمانان دیگر جهان در کشورهای عربی مثل سومالی، یمن و سوریه هر چه زودتر حل شود.

به گزارش خبرنگار مهر رئیس مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه در راس هیئت پارلمانی وارد کشور  قرقیزستان شد و ضمن دیدار با رئیس پارلمان و رئیس جمهور این کشور، از پارلمان  قرقیزستان دیدار کرد.

کد مطلب 1438401

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