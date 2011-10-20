29 هزار گلستانی تحت حمایت بیمه خدمات درمانی کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری صبح پنجشنبه در گردهمایی بهداشت و تغذیه کودکان افزود: از مجموع این تعداد، 19 هزار و 852 نفر زن و 9 هزار و 198 نفر مرد این افراد را تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: 338 مرکز درمانی و پزشک طرف قرارداد با کمیته امداد امام (ره) است که به نیازمندان خدمات ارائه می دهند.

وی با اشاره به اهداء سبد غذایی به مسلولان بیان داشت: بیمارانی که به بیماری سل مبتلا هستند را مرکز بهداشت به کمیته امداد معرفی می کند.

حاجی اکبری افزود: طی شش ماه اول سال جاری تاکنون 240 نفر به این نهاد معرفی شده اند که به هرکدام مبلغی بالغ بر 500 هزار ریال پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: همچنین طی شش ماه اول سال 90 ماهانه به یک هزار کودک زیر شش سال برای درمان سوء تغذیه به هر کدام از آنان مبلغ 200 هزار ریال پرداخت می شود.

رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد گلستان به ارائه گزارشی از فعالیتهای این حوزه طی شش ماه اول سال جاری پرداخت.

حسن کاظمی گفت: تاکنون 33 کلاس آموزش بهداشت ویژه مددجویان امداد، اهداء هدایای بهداشتی به 314 نفر، بهسازی و احداث 23 سرویس بهداشتی، اهداء 240 سبد غذایی به مسلولان و اهداء شش هزار سبد غذایی به کودکان زیر شش سال انجام شده است.