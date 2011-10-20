مهتاب پارسا مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این مطلب افزود: مصدومیتی که روز چهارشنبه با آن مواجه شدم در حاشیه آخرین تمرین و قلق گیری اصلی خیلی جدی نبود. پزشکان چندین بار مرا معاینه کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که پای من دچار کوفتگی شده است.

وی که در اواخر مراسم افتتاحیه به محل برگزاری این آیین رسید، افزود: خوشبختانه پزشکان نیازی ندیدند که به بیمارستان مراجعه کنم و از این بابت مشکلی ندارم.

وی در مورد اینکه آیا به مسابقه می رسد یا نه، گفت: فکر نمی کنم مشکلی داشته باشم. کمی باید استراحت کنم تا این حالت کوفتگی پایم بهتر شود. مطمئنا امروز عصر در مسابقه هستم و برای رقابت با رقبایم لحظه شماری می کنم.

کماندار ملی پوش کشورمان که یکی از شانس‌های کسب مدال طلای ایران در آسیاست، خاطر نشان کرد: این چاله همیشه اینجا بود و روی آن با درب آهنی بسته شده بود. حتی از صبح هم بارها همه ما و خیلی از خارجی‌های دیگر از روی آن رد شدند اما نمی دانم چرا وقتی من از روی درب آن رد شدم یک باره فرو رفت.

تصویری از مصدومیت مهتاب پارسا مهر در حاشیه تمرین رسمی کمانداران- عصر چهارشنبه 27 مهرماه

وی ادامه داد: شوک بزرگی بود. وقتی افتادم به حدی حالم بد شد که فکر کردم حتما پایم شکسته و از مسابقات باز ماندم اما الان خوشحالم و فکر نمی کنم مشکلی برای مسابقه داشته باشم.

در ساعت آخر تمرین رسمی کمانداران در سایت دو المپیکی کشورمان، مهتاب پارسا مهر در شرایط پایش در چاله سیم های برق کنار زمین فرو رفت که این چاله با درب آهنی پوشیده بود و از صبح هم مشکلی نداشت. پای مهتاب پارسا مهر بلافاصله پس از افتادن در چاله توسط تیم پزشکی با آتل بسته شد تا برای عکسبرداری به بیمارستان منتقل شود اما در نهایت با بررسی مسئولان پزشکی حاضر در مسابقات، نیازی به اعزام این ورزشکار به بیمارستان دیده نشد.

پارسامهر عصر امروز پنجشنبه در دور مقدماتی مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا به رقابت با حریفان آسیایی خود خواهد پرداخت. هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 28 مهر تا دوم آبان ماه در تهران برگزار می شود.