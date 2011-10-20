به گزارش خبرنگارمهر،"محمد مهدی زاهدی" درگفت وگو با خبرنگاران نمایندگان رسانه های خارجی در مالزی، افزود: آمریکا با طرح این مسایل بی اساس در پی ایجاد تفرقه بین ایران و عربستان به عنوان دو کشور بزرگ جهان اسلام است.

وی با بیان اینکه این اولین بار نیست که آمریکا اتهامات بی اساسی را علیه ایران مطرح می کند، اظهار داشت: اتهام جدید آمریکا ادامه توطئه هایی است که از زمان دکتر مصدق تا کنون تداوم داشته است.

سفیرایران در مالزی برخورد ایالات متحده با مظنون ایرانی پرونده ترور را مورد انتقاد قرار داد و در ادامه گفت: عدم اجازه به کنسولگری ایران برای برقراری ارتباط با متهم این پرونده نشان دهنده عدم صداقت و شفافیت آمریکا در ادعای خود است.

وی افزود: آمریکا در کشورهای دیگر مانند عراق نیز اتهاماتی بی اساسی مانند وجود سلاح های کشتار جمعی مطرح و براساس آن جنگ افروزی کرده اما پس از گذشت سالها هنوز هیچ یک از ادعاهای آن ثابت نشده است.

زاهدی هرگونه ارتباط بین مقامات و نهادهای دولتی ایران با متهم را تکذیب کرد و گفت: طرح این ادعاها باعث تضعیف صلح و پایداری در منطقه می شود.

وی به مشکلات داخلی آمریکا و اعتراضات مردمی موسوم به جنبش وال استریت اشاره کرد و تصریح کرد: آمریکا درعین حال قصد دارد افکار عمومی آمریکا را از این مشکلات منحرف و بر مشکلات خود سرپوش بگذارد.

سفیر ایران در مالزی همچنین به تحولات اخیر کشورهای عربی و خاورمیانه اشاره کرد و گفت: موج بیداری اسلامی و منزوی شدن آمریکا و اسراییل در منطقه زمینه مطرح شدن اینچنین سناریوهای هالیوودی از جانب آمریکا را فراهم کرده است.

وی با طرح این سوال که کدام کشور از ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا سود می برد، گفت: خوشبختانه امروز در خود آمریکا نیز بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان نسبت به صحت این ادعا تردید دارند.

زاهدی به موضع گیری بلافاصله آمریکا و برخی مقامات این کشور در خصوص تشدید تحریم ها و حتی استفاده از گزینه نظامی اشاره کرد و گفت: این موضع گیری عجولانه نسبت به ادعایی که هنوز به اثبات نرسیده نشان دهنده نیت اصلی آمریکا از طرح این ادعاست.

سفیر کشورمان در پاسخ به سوالی در خصوص تشدید تحریمها و احتمال استفاده از گزینه نظامی تاکید کرد: ایران هیچوقت از تحریم و جنگ استقبال نمی کند اما تجربه تاریخی در طول هشت سال دفاع مقدس نشان داده که تحریم ها باعث پیشرفت ایران شده و جنگ افروزی بر علیه ایران ثمر بخش نخواهد بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره رفتار عربستان سعودی با زائران ایرانی گفت: هیچ مشکلی برای زائران ایران در این کشور به وجود نیامده حتی گزارشهایی مبنی بر رفتاری مناسب تر و مهربانانه تر با زائران ایرانی نسبت به سالهای گذشته دریافت کرده ایم.

زاهدی در پایان خواستار حرکت جامعه جهانی و رسانه ها درجهت جلوگیری از روش ظالمانه و غیر منطقی آمریکا در برخورد با دیگر کشورهای جهان شد و گفت: رسانه ها باید متوجه توطئه ها و سیاست های تفرقه افکنانه آمریکا در جهان باشند.