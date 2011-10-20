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۲۸ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران گلستان انتخاب شدند

اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران گلستان انتخاب شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران گلستان انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان گلستان بر اساس رای مجمع عمومی این انجمن انتخاب شدند.

در این انتخابات که حدود 50 نفر ا ز اعضای انجمن برگزار شد، زهرا رجبی، احمد راییجی، غلامرضا ولی پور، منصوره مرتضایی و زهرا بهرامی به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان انتخاب شدند.

هچنین سید جواد حسینی و فهیمه بیدخوری به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند

بر اساس رای اعضای مجمع عمومی ، سودابه شیخ و اسماعیل میری به عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند.

این انتخابات با حضور نماینده رسمی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

کد مطلب 1438423

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